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Киянка за $4000 обіцяла допомогти чоловіку з "проходженням" ВЛК та зняттям із розшуку

А за додаткові 6 500 доларів жінка обіцяла організувати фіктивне працевлаштування на підприємстві, яке має право бронювати своїх працівників від мобілізації.

Киянка за $4000 обіцяла допомогти чоловіку з "проходженням" ВЛК та зняттям із розшуку
Затримана киянка
Фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці затримали 52-річну жінку, яка за 4 тисячі доларів обіцяла зняти військовозобов’язаного з розшуку ТЦК.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі та Нацполіції. 

Чоловік, який перебуває у розшуку через непроходження ВЛК, через знайомих "вийшов" на киянку, яка мала допомогти зняти його з розшуку. Однак зробити це мали не у Києві, а в іншій області. Там же чоловік мав пройти огляд лікарів. 

Жінка запевняла, що має вплив на працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й може посприяти у виключенні чоловіка з переліку осіб, які перебувають у розшуку. Вартість такої "послуги" вона оцінила в 4 тисячі доларів.

Також вона повідомила, що у майбутньому, за додаткові 6 500 доларів, може організувати фіктивне працевлаштування на підприємстві, яке має право бронювати своїх працівників від мобілізації.

Поліцейські затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання нею 4 тисячі доларів за першу послугу.

За скоєне фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 180 тис. гривень.

  • У Міноборони нагадали, що до 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК. Це стосується чоловіків, які до 4 травня 2024 року отримали рішення про обмежену придатність до військової служби.
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