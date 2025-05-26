Киянка за $4000 обіцяла допомогти чоловіку з "проходженням" ВЛК та зняттям із розшуку

А за додаткові 6 500 доларів жінка обіцяла організувати фіктивне працевлаштування на підприємстві, яке має право бронювати своїх працівників від мобілізації.

У Києві правоохоронці затримали 52-річну жінку, яка за 4 тисячі доларів обіцяла зняти військовозобов’язаного з розшуку ТЦК.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі та Нацполіції.

Чоловік, який перебуває у розшуку через непроходження ВЛК, через знайомих "вийшов" на киянку, яка мала допомогти зняти його з розшуку. Однак зробити це мали не у Києві, а в іншій області. Там же чоловік мав пройти огляд лікарів.

Жінка запевняла, що має вплив на працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й може посприяти у виключенні чоловіка з переліку осіб, які перебувають у розшуку. Вартість такої "послуги" вона оцінила в 4 тисячі доларів.

Також вона повідомила, що у майбутньому, за додаткові 6 500 доларів, може організувати фіктивне працевлаштування на підприємстві, яке має право бронювати своїх працівників від мобілізації.

Поліцейські затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання нею 4 тисячі доларів за першу послугу.

За скоєне фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 180 тис. гривень.