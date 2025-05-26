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Понівечені інфраструктура, будинки та авто: росіяни атакували три райони Дніпропетровщини

Ворог атакував з важкої артилерії та дронами.

Понівечені інфраструктура, будинки та авто: росіяни атакували три райони Дніпропетровщини
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня російські окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області. Унаслідок ворожих атак постраждала інфраструктура обслаті, будинки та приватні авто.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Межівській громаді Синельниківського району росіяни вдарили БпЛА. Постраждали троє людей. 

Також загорілися 2 авто, ще одне зазнало пошкоджень. Руйнування зафіксовані сільгосппідприємстві. Зачепило інфраструктуру. 

По Зеленодольській громаді Криворізького району ворог вдарив з артилерії. Там пошкоджень зазнали сонячні панелі. 

Важку артилерію та безпілотники росіяни скерували на Нікопольщину. Під прицілом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

"Через атаки понівечені інфраструктура, дев'ятиповерхівка, приватний будинок і дві машини. На одному з подвір’їв зайнялася трава", — каже Лисак.

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