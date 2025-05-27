Кая Каллас: гуманітарні потреби в Україні залишаються величезними

Це стосується, зокрема, житла та енергетики.

За словами очільниці євродипломатії Каї Каллас, гуманітарні потреби в Україні залишаються величезними, зокрема щодо житла та енергетики.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС та Європейської Ради.

“Квітень 2025 року був одним із найсмертоносніших місяців для цивільного населення з моменту повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що держави-члени та Комісія надали Україні гуманітарну допомогу на суму 4,2 млрд євро з 2022 року. З цієї суми Єврокомісія виділила 1,1 млрд євро.

Крім того, понад 155 тис. тонн допомоги було відправлено з логістичних центрів UCPM до України.