Окупанти майже 400 разів атакували Запорізьку область і поранили людину

Упродовж доби окупанти завдали 397 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. 49-річний чоловік поранений під час ворожої атаки по Пологівському району.
Про це повідомили у ОВА.
Ворог здійснив 4 авіаційних обстріли Гуляйполя та Оріхова.
215 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Преображенку та Новодарівку.
3 обстріли із РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів та Щербаки.
175 артударів завдано по території Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Преображенки, Чарівного та Новодарівки.
Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок.
- 27 травня унаслідок російської дронової атаки по Запорізькій області поранення отримав 17-річний хлопець.