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Окупанти майже 400 разів атакували Запорізьку область і поранили людину

Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок.

Окупанти майже 400 разів атакували Запорізьку область і поранили людину
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 397 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. 49-річний чоловік поранений під час ворожої атаки по Пологівському району.

Про це повідомили у ОВА. 

Ворог здійснив 4 авіаційних обстріли Гуляйполя та Оріхова. 

215 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Преображенку та Новодарівку. 

3 обстріли із РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів та Щербаки. 

175 артударів завдано по території  Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Преображенки, Чарівного та Новодарівки. 

Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок.

  • 27 травня унаслідок російської дронової атаки по Запорізькій області поранення отримав 17-річний хлопець. 
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