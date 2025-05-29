Окупанти майже 400 разів атакували Запорізьку область і поранили людину

Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок.

Упродовж доби окупанти завдали 397 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. 49-річний чоловік поранений під час ворожої атаки по Пологівському району.

Про це повідомили у ОВА.

Ворог здійснив 4 авіаційних обстріли Гуляйполя та Оріхова.

215 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Преображенку та Новодарівку.

3 обстріли із РСЗВ накрили Гуляйполе, Оріхів та Щербаки.

175 артударів завдано по території Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Преображенки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок.