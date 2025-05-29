ЗМІ: схеми ядерних баз Росії потрапили у відкритий доступ
ЗМІ: схеми ядерних баз Росії потрапили у відкритий доступ
Бойова психологиня: «Усі думають, що одразу загинуть, як одягнуть форму. Це не так»
Бойова психологиня: «Усі думають, що одразу загинуть, як одягнуть форму. Це не так»
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
«Зараз багато шкіл переназивають ліцеями. Хоча річ не у вивісці»
«Зараз багато шкіл переназивають ліцеями. Хоча річ не у вивісці»
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
SpaceX провела 9-ий тестовий запуск Starship: усе пішло не за планом
SpaceX провела 9-ий тестовий запуск Starship: усе пішло не за планом
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Трамп озвучив Канаді ціну за приєднання до "Золотого купола"
Трамп озвучив Канаді ціну за приєднання до "Золотого купола"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Міноборони допустило для експлуатації в ЗСУ квадрокоптер "Батон-Оптик"

Залежно від комплектації безпілотники він  споряджаються сутінковою або тепловізійною камерами.

Міноборони допустило для експлуатації в ЗСУ квадрокоптер "Батон-Оптик"
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Батон Оптик", здатні виконувати завдання у складних погодних умовах.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Квадрокоптер обладнаний високопродуктивними двигунами, ємнісним акумулятором і оптоволоконним каналом управління. Потужності бойового заряду дрона достатньо для ураження тактичних автомобілів, вогневих позиції та складів боєприпасів ворога. Ці дрони здатні виконувати завдання у складних погодних умовах", - йдеться у повідомленні.

Залежно від комплектації безпілотники "Батон Оптик" споряджаються сутінковою або тепловізійною камерами.

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies