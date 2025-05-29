Міноборони допустило для експлуатації в ЗСУ квадрокоптер "Батон-Оптик"

Залежно від комплектації безпілотники він споряджаються сутінковою або тепловізійною камерами.

Міністерство оборони кодифікувало безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Батон Оптик", здатні виконувати завдання у складних погодних умовах.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Квадрокоптер обладнаний високопродуктивними двигунами, ємнісним акумулятором і оптоволоконним каналом управління. Потужності бойового заряду дрона достатньо для ураження тактичних автомобілів, вогневих позиції та складів боєприпасів ворога. Ці дрони здатні виконувати завдання у складних погодних умовах", - йдеться у повідомленні.

Залежно від комплектації безпілотники "Батон Оптик" споряджаються сутінковою або тепловізійною камерами.