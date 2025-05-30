СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари по військових аеродромах на заході України

Житель Хмельниччини мав виявляти злітно-посадкові смуги ЗСУ у західних областях та відстежувати графік бойових вильотів.

Кіберфахівці Служби безпеки запобігли серії ракетно-дронових атак Росії по авіаційній інфраструктурі Сил оборони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У результаті спецоперації на Хмельниччині співробітники спецслужби затримали агента ФСБ, який збирав розвіддані для ураження українських військових аеродромів.

За даними слідства, затриманим виявився 53-річний житель, який не мав постійного місця роботи. Він потрапив у поле зору спецслужб РФ як прокремлівський коментатор у проросійських Telegram-каналах.

Зловмисник мав виявляти злітно-посадкові смуги ЗСУ у західних областях та відстежувати графік бойових вильотів. Ворог планував використати ці дані для ракетно-дронових ударів по українській авіації.

Спецслужба завчасно викрила агента, задокументувала його дії і провела заходи для убезпечення розташування підрозділів ЗСУ. Після цього зловмисника затримали за місцем проживання.

Під час обшуку в нього вилучили телефон, на якому він зберігав інформацію та готував звіти для ФСБ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.