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Російська армія атакувала БпЛА Дніпровський район Херсона, є поранені

Поранень зазнали 54-річний чоловік і 38-річна жінка.

Російська армія атакувала БпЛА Дніпровський район Херсона, є поранені
Обстріл Херсона
Фото: ДСНС України в Telegram

Російські окупанти атакували безпілотником Дніпровський район Херсона. Унаслідок ворожого удару постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Унслідок удару ворожого дрона постраждав 54-річний чоловік. У нього — мінно-вибухова травма, уламкові поранення ніг, живота та передпліччя. Травмованого доправили до лікарні.

Пізніше стало відомо про ще одну травмовану через атаку російського БпЛА у Дніпровському районі. 38-річна жінка отримала мінно-вибухову та черепно-мозкову травми й контузію. Вона перебуває під наглядом лікарів.

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