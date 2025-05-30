Російська армія атакувала БпЛА Дніпровський район Херсона, є поранені

Російські окупанти атакували безпілотником Дніпровський район Херсона. Унаслідок ворожого удару постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Унслідок удару ворожого дрона постраждав 54-річний чоловік. У нього — мінно-вибухова травма, уламкові поранення ніг, живота та передпліччя. Травмованого доправили до лікарні.

Пізніше стало відомо про ще одну травмовану через атаку російського БпЛА у Дніпровському районі. 38-річна жінка отримала мінно-вибухову та черепно-мозкову травми й контузію. Вона перебуває під наглядом лікарів.