Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль: "Вже наступного року розраховуємо приєднатися до ОЕСР"

За два роки разом з ОЕСР Україна запустила 23 заходи та приєдналися до восьми правових інструментів.

Шмигаль: "Вже наступного року розраховуємо приєднатися до ОЕСР"
Денис Шмигаль на відкритті засідання міністерського рівня ОЕСР
Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна планує приєднатися до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вже наступного року. 

Про це він сказав під час відкриття засідання міністерського рівня Організації економічного співробітництва та розвитку, йдеться на його телеграм-каналі.

"Два роки тому в Парижі відбувся запуск Програми ОЕСР для України. Тоді ми започаткували результативний діалог для вступу нашої держави до Організації. За ці два роки разом з ОЕСР ми запустили 23 заходи та приєдналися до восьми правових інструментів", – написав глава українського уряду.

Він нагадав, що за цей час:

  • Створили і запустили в роботу антикорупційну інфраструктуру, практично імплементували Державну антикорупційну програму, яка на 80% відповідає критеріям ОЕСР. 
  • Масштабували цифровізацію. Шмигаль зазначив, що такі інструменти як Єдиний державний вебпортал відкритих даних, електронна система закупівель Prozorro та цифрова екосистема для підзвітного відновлення DREAM вже демонструють позитивний ефект. 
  • Проводиться всеосяжна дерегуляція: скасовані до 2 тисяч регуляторних інструментів в різних сферах економіки, усунені бюрократичні бар’єри для роботи бізнесу, наближені низка правових актів до європейських стандартів.
  • Є успіхи у впровадженні стандартів ОЕСР у сфері приватизації та корпоратизації. Доходи від приватизації перевищили заплановані в 2,5 рази. 
  • Проведена велика робота щодо тріажу державних підприємств, а також визначений перелік держкомпаній, де будуть створені незалежні наглядові ради.

"Внаслідок наших реформ досвід повсякденної корупції українців за останні роки знизився з 70% до 15%. Це показник, що змінює парадигму розвитку держави з пострадянської на європейську", – написав Шмигаль і подякував ОЕСР та Генеральному секретарю Матіасу Корману за лідерство й постійну плідну співпрацю.

Організація економічного співробітництва та розвитку об'єднує 37 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян і високим індексом людського розвитку і розглядаються як розвинені.

﻿
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies