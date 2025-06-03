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Рада підтримала за основу встановлення кримінальної відповідальності за порушення та обхід економічних санкцій

Пропонують такі порушення карати штрафами від 425 тис. до 2,04 млн грн або позбавленням волі на строк 2–10 років.

Рада підтримала за основу встановлення кримінальної відповідальності за порушення та обхід економічних санкцій
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 3 червня, Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт 12406, який встановлює кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали за основу 254-ма голосами.

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Основні положення:

  • Криміналізує порушення та обхід санкцій, насамперед фінансових.
  • Встановлює відповідальність як за умисне, так і за необережне порушення.
  • Покарання: штраф від 425 тис. до 2,04 млн грн або позбавлення волі на 2–10 років.
  • Запроваджується вартісний поріг у 151,4 тис. грн для відмежування дрібних порушень.
  • Обов’язкове додаткове покарання –заборона на професійну діяльність до 15 років, іноді – конфіскація майна.

Також передбачено відповідальність юридичних осіб (штраф, конфіскація, ліквідація). Суб’єкти правопорушення – не лише підсанкційні, але й треті особи.

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