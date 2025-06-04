Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
ГоловнаЕкономікаДержава

В Україні вже створили майже сотню індустріальних парків, новий - на Хмельниччині

За останні півтора року загалом з’явилися 38.

В Україні вже створили майже сотню індустріальних парків, новий - на Хмельниччині
Індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного машинобудування», фото ілюстративне
Фото: vmr.gov.ua/

4 червня зареєстрували ще один індустріальний парк - на Хмельниччині.

Як повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у планах - налагодити переробку агропродукції та створити не менш ніж 350 робочих місць.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

«Маємо вже близько сотні індустріальних парків, з яких 38 створені за останні півтора року. Держава надає фінансовий ресурс на розбудову інфраструктури в цих локаціях. Минулого року перерахували понад 925 млн грн, цьогоріч передбачили в держбюджеті 500 млн грн», - зазначив Шмигаль.

Глава уряду додав, що наразі в індустріальних парках будуються або збудовані 25 заводів, зведено понад 100 тис. кв. м промислової нерухомості, доступно близько 200 МВт електричної потужності.

  • Минулого місяця Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виключення чотирьох індустріальних парків із Реєстру. Це сталося через відсутність учасників, тобто промислових виробників, протягом трьох років з моменту включення парку у Реєстр. У цих парках не проводили господарську діяльність.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies