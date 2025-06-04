Рада остаточно схвалила зміни у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди по копалинах зі США

Сьогодні, 4 червня, Верховна Рада остаточно схвалила законопроєкт 13256 про зміни у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди по копалинах зі США.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 309-ма голосами.

Він зазначив, що до другого читання майже нічого не змінилося по тексту.

Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:

ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій.

видачі нових спецдозволів на користування надрами.

реалізації державної частини продукції по нових угодах про розподіл продукції.

Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника – ймовірно, Мінекономіки – перераховуватимуться до Фонду відбудови.