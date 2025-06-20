BBC: ізраїльські війська вбили 23 палестинців біля пункту розподілу допомоги

Міністерство охорони здоров'я, яким керує ХАМАС, повідомляє, що з кінця травня в подібних інцидентах загинуло понад 400 палестинців.

Ізраїльські війська вбили 23 палестинців, відкривши вогонь по натовпу, який зібрався біля пункту розподілу допомоги. Про це повідомляє BBC з посиланням на свідків та медиків.

Вони зазначають, що танки та безпілотники обстріляли тисячі людей поблизу центру розподілу допомоги в центральній Газі, яким керує Гуманітарний фонд Гази (GHF), що підтримується США та Ізраїлем.

Речник лікарні Аль-Ауда в Нусейраті підтвердив, що туди привезли 23 тіл та понад 100 поранених.

Міністерство охорони здоров'я, яким керує ХАМАС, повідомляє, що з кінця травня в подібних інцидентах загинуло понад 400 палестинців. Саме тоді GHF взяв на себе більшу частину розподілу допомоги в Газі, намагаючись Ізраїль обійти ООН як головного постачальника допомоги.

Цьому передувала повна тримісячна ізраїльська блокада, протягом якої на територію не надходило жодних продуктів харчування, що, наражає все населення на критичний ризик голоду.

Майже у всіх інцидентах, за словами свідків, ізраїльські війська відкривали вогонь, хоча також надходили повідомлення про місцевих озброєних людей, які стріляли по людях.

Вчора щонайменше, як інформують місцеві медики, ізраїльські сили вбили 12 палестинців, які чекали на допомогу. GHF заперечував будь-які інциденти поблизу свого об'єкта. Ізраїльські військові повідомили Reuters, що «підозрювані» намагалися наблизитися до військ у районі Нецарім, і що солдати здійснили попереджувальні постріли. Вони заявили, що їм невідомо про жодні постраждалі.