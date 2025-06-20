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Іран та Ізраїль уночі "обмінялися" повітряними ударами

Ізраїльська армія прозвітувала про авіаудари по виробництву ракет і центру ядерних досліджень. 

Іран та Ізраїль уночі "обмінялися" повітряними ударами
Наслідки атак іранських балістичних ракет на Бней-Брак у центральному Ізраїлі, 16 червня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Уночі 20 червня Іран та Ізраїль обмінялися новими ударами. Сили оборони Ізраїлю заявили про завдання десятки ударів із винищувачів по цілях у Тегерані, передає BBC. 

Близько 120 снарядів використав Ізраїль для нічної атаки, спрямованої проти виробництва ракет та центру ядерних досліджень. Однак вночі від ударів потерпав не лише Іран, а й південь Ізраїля. 

Також з'явилися нові дані про наслідок вчорашнього удару по медичному центрі "Сорока"в місті Баар-Шева – кількість поранених зросла до 71. Ця атака викликала заяви ізраїльської влади про те, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї більше не може "існувати". 

BBC звернуло увагу, що трьома днями раніше постраждав ще один госпіталь, але в Ірані, а не в Ізраїлі. І реакція світових лідерів та медіа на цей удар була зовсім не така, як на удар по Ізраїлю. Іран не робив заяв про те, яка кількість людей постраждала внаслідок тієї атаки, а без доступу ЗМІ і прозорості "нарив Ірану втрачено". 

Конфлікт Ірану та Ізраїлю

Між країнами протягом десятиліть зберігалися напружені відносини і періодично спалахували збройні протистояння. 13 червня Ізраїль оголосив про операцію, спрямовану проти іранської ядерної програми. Він вдарив по ядерних об'єктах, атакував лідера КВІР та вчених-ядерників. Іран одразу ж пообіцяв відповідь та вдарив по країні ракетами і дронами. Відтоді взаємні повітряні атаки не вщухають.

Іран заявляв про понад 200 жертв за ці дні, Ізраїль – про понад 20. Кількість поранених в обох країнах вища. 

Опосередкованою стороною в цьому конфлікті є США, чий президент учора обіцяв ухвалити рішення, чи вступати в безпосередній збройний конфлікт із Іраном, протягом двох тижнів. Минулого тижня між Штатами та Іраном були заплановані перемовини стосовно ядерного роззброєння, але Тегеран відмовився, підозрюючи американців у погодженні атаки Ізраїлю. 

Більше про це читайте в матеріалі "Ізраїль б'є, Іран відповідає. Чи переросте новий виток конфлікту у повноцінну війну?". 
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