Латвія заборонила росіянам та білорусам купувати нерухомість

Ще один крок для боротьби з гібридними загрозами.

Парламент Латвії у третьому та остаточному читанні погодив законопроєкт, відповідно до якого громадяни країни-агресорки Росії та співучасниці її злочинів Білорусі не зможуть купувати нерухоме майно.

Як пише Укрінформ, документ забороняє також придбання нерухомості юридичними особами, створеними в РФ чи Білорусі, компаніями, в яких громадяни цих держав є бенефіціарами, або ж фірмами, що мають бодай на чверть російський чи білоруський капітал.

Метою законопроєкту є захист Латвії від впливу російських гібридних загроз. Він набуде чинності після підписання президентом.