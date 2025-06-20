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Латвія заборонила росіянам та білорусам купувати нерухомість

Ще один крок для боротьби з гібридними загрозами.

Латвія заборонила росіянам та білорусам купувати нерухомість
Сейм Латвії
Фото: saeima.lv

Парламент Латвії у третьому та остаточному читанні погодив законопроєкт, відповідно до якого громадяни країни-агресорки Росії та співучасниці її злочинів Білорусі не зможуть купувати нерухоме майно.

Як пише Укрінформ, документ забороняє також придбання нерухомості юридичними особами, створеними в РФ чи Білорусі, компаніями, в яких громадяни цих держав є бенефіціарами, або ж фірмами, що мають бодай на чверть російський чи білоруський капітал.

Метою законопроєкту є захист Латвії від впливу російських гібридних загроз. Він набуде чинності після підписання президентом.
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