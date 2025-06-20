Індія вирішить, чи надсилати бортові самописці літака Air India для аналізу у США

Деякі ЗМІ повідомляли, що чорні скриньки відправляють за кордон, але міністерство цивільної авіації уточнило, що остаточного рішення ще не прийнято.

Індійське бюро з розслідування авіаційних подій (AAIB) ще не вирішило, чи будуть дані польоту та аудіозаписи кабіни пілотів рейсу Air India, який розбився минулого четверга, відправлені за кордон для розшифровки та аналізу, повідомляє BBC.

Щонайменше 270 людей, більшість з яких пасажири, загинули внаслідок аварії Boeing 787-8 Dreamliner, що прямував до Лондона, менш ніж через хвилину після зльоту з аеропорту Ахмедабад на заході Індії.

Деякі ЗМІ повідомляли, що чорні скриньки відправляють за кордон, але міністерство цивільної авіації уточнило, що остаточного рішення ще не прийнято.

Слідчі вилучили обидва комплекти вдосконалених бортових самописців (EAFR) – “чорних скриньок” – з місця катастрофи Boeing 787.

Ці комбіновані пристрої, які записують дані польоту та аудіозаписи кабіни пілотів, були знайдені 13 та 16 червня.

Реєстратори даних з високою точністю відстежують положення важелів перемикання передач та закрилків, налаштування тяги, роботу двигуна, витрату палива та навіть активацію пожежної ручки. Дані в “чорних скриньках” літака можна використовувати для реконструкції останніх моментів польоту та визначення причини інциденту.

Однак деякі ЗМІ повідомили, що реєстратори були сильно пошкоджені внаслідок пожежі, яка охопила літак після катастрофи, що ускладнило вилучення даних в Індії, і що уряд планував відправити реєстратори до США.

Капітан Кішор Чінта, колишній слідчий з питань аварій AAIB, розповів BBC, що один комплект реєстраторів також може бути відправлений до США, "щоб порівняти дані, завантажені в Індії, з даними, наданими Національній раді з безпеки на транспорті (NTSB)".

За його словами, хоча нова лабораторія AAIB у Делі була відкрита в квітні, "незрозуміло, чи вона повністю функціональна для завантаження даних EAFR".

Тим часом, голова Air India заявив, що один з двигунів літака був новим, тоді як інший не мав пройти обслуговування до грудня.