Відставка уряду Шмигаля. Як це було в парламенті РЕПОРТАЖ

Про причини та наслідки урядової пертурбації, — читайте в репортажі LB.ua.

Більшість членів Кабміну, який до завтра буде в статусі «в.о.», також залишаться зі своїми портфелями, кілька чиновників отримають призначення послами.

Формально — для «трансформації виконавчої влади», неформально — щоб зняти суспільну напругу на тлі неможливості проведення виборів під час воєнного стану.

Фото: kmu.gov.ua Денис Шмигаль під час засідання кабміну.

5 років на посаді прем'єра — абсолютний рекорд. Хоча наміри відправити у відставку були ще торік

Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля головою уряду ще 4 березня 2020 року. Відтоді минуло понад п’ять років і чотири місяці — рекорд для українських прем’єрів.

Склад його уряду неодноразово змінювали, Кабмін опинявся в епіцентрі криз — від пандемії коронавірусу до повномасштабної війни.

Ще у липні минулого року Шмигаля планували відправити у відставку, призначивши прем’єркою його першу заступницю, очільницю Мінекономіки Юлію Свириденко. Тоді співрозмовники LB.ua стверджували, що прем'єр почав втомлювати і навіть дратувати главу держави. Утім, минулого липня переформатування уряду відклали. Все через брак охочих йти працювати у виконавчу гілку влади та «коротку лаву запасних», — як пояснювали наші джерела. Згодом урядові інсайдери навіть стверджували, що позиції Дениса Шмагаля навіть посилилися.

На початку літа цього року до ідеї перезавантаження уряду таки повернулися. Хоча наші джерела, близькі до Шмигаля, називали це «черговим літнім загостренням».

Однак інший співрозмовник в уряді на зустрічі офрек підтвердив наміри Банкової оновити Кабмін, пояснюючи, що особливих претензій персонально до Шмигаля немає. «Але людям треба випустити пару. Бо виборів через воєнний стан не буде», — говорив урядовець.

Фото: ОПУ Міністр оборони Рустем Умєров у ВРУ.

Понад місяць тривали підготовчі процеси для перезапуску уряду. В політраді «Слуги народу» розповідали, що «ситуація змінювалася майже щодня, чіткої конфігурації не було. Голові СБУ Малюку, міністру внутрішніх справ Клименку, а потім Шмигалю пропонували крісло міністра оборони — один із найскладніших напрямків. Бо чинний глава МОУ Рустем Умєров поїде послом у США. Прем`єр не погоджувався. Але, врешті, прийняв пропозицію замінити очільника Міністерства оборони», — розповів один із нардепів «Слуги».

Ще один співрозмовник наголосив, що «до останнього йшла апаратна боротьба. В головних ролях: Давид Арахамія (голова фракції «Слуга народу») та Рінат Ахметов (Шмигаль до прем’єрства керував енергетичними структурами олігарха) — вони хотіли втримати уряд. З іншої сторони — Андрій Єрмак. ОП вимагав одразу багато змін. Не точкові зміни в Кабміні, зокрема, через скандал з Чернишовим (віцепрем'єр-міністру України — міністру національної єдності Олексію Чернишову оголосили підозру за статтями про зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб — Ред.). А перетрусити весь уряд та призначити ряд нових послів, не лише у США», — додавало ще одне наше джерело.

Інший впливовий представник влади наполягав, що «насправді конфлікту між Шмигалем та Офісом наразі немає. Він — лояльний, але Юлія — лояльна повністю».

Зрештою, у понеділок, 14 липня, президент України Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд для «трансформації системи виконавчої влади».

Фото: Володимир Зеленський у X Володимир Зеленський та Юлія Свириденко

А наступного дня Денис Шмигаль написав заяву про відставку, подякувавши ЗСУ та Володимиру Зеленському.

Відставка: без звіту уряду, але з подяками

Денис Шмигаль з’явився в Раді після того, як нардепи завершили блокування трибуни через скандальні правки на мито ріпака та сої та розгляд оборонних законів.

Депутати президентської фракції зустрічали його, стоячи та з аплодисментами. У відповідь прем`єр багато разів дякував ЗСУ, нардепам, президенту, його ОП та опозиції за підтримку.

Фото: ВРУ

Серед основних досягнень за понад п'ять років він згадав подолання пандемії Covid, зростання обсягів виробництва ОПК за час вторгнення у 35 разів, залучення понад $137 млрд міжнародної допомоги.

Наостанок Шмигаль сказав, що «передає країну з фінансовою стабільністю»: на казначейському рахунку — 340 млрд грн, золотовалютні резерви — понад $45 млрд. Інфляція у червні — 14,3%.

Фото: ВРУ

Звісно, без критики опозиції не обійшлося. Петро Порошенко (голова фракції «Європейська солідарність») згадав статтю 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» — про неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану, зокрема і КМУ. Це, за словами п’ятого президента, ставить під сумнів легітимність наступного уряду через порушення закону.

Невдоволення Порошенка викликала також відсутність офіційного звіту уряду за більш як п'ять років та чіткої артикуляції від прем’єра про причини появи заяви на звільнення.

Після чого 261 нардеп з усіх фракцій та груп, окрім «ЄС», натиснули зелені кнопки «за» відставку Шмигаля. Звільнений прем`єр під чергові оплески парламентарів обійняв керівництво Ради та майбутню свою наступницю Юлію Свириденко.

Фото: КМУ

Що далі?

Після голосування за відставку Шмигаля, як повідомили LB.ua в «Слузі народу», ввечері 16 липня відбудеться засідання фракції.

«За результатами буде подання від коаліції по призначенню нового уряду на чолі зі Свириденко. Саме голосування за новий Кабмін буде 17 липня в парламенті», — розповіли в «Слузі».

За даними джерел LB.ua, Денис Шмигаль стане міністром оборони. А поки ще очільник Міноборони Рустем Умєров очікує призначення послом у США.

Збережуть посади та стануть віце: Михайло Федоров — буде першим віце-прем’єром — міністром з цифровізації.

Олексій Кулеба — віце-прем'єр з відбудови.

Фото: Анна Стешенко Олексій Кулеба,Михайло Федоров, Ольгу Стефанішина та Юлія Свириденко під час засідання ВРУ, 16 липня 2025 р.

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв очолить нове Міністерство ресурсів, яке має об’єднати три міністерства: економіки, екології та аграрної політики.

Міністерство юстиції може очолити чинний міністр енергетики Герман Галущенко. А міністерка екології Світлана Гринчук стане очільницею Міненерго.

Ольгу Стефанішину звільнять з посади віце-прем`єрміністерки з європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерки юстиції України, її планують призначити послом України при ЄС в Брюсселі.

Віце-прем’єром з євроінтеграції може стати заступник міністра економіки Тарас Качка.

Міністра національної єдності Олексія Чернишова звільняють, і поки не визначено, куди саме доєднають нещодавно створене міністерство. До речі, під час голосування в Раді за звільнення уряду Чернишова не було в ложі уряду.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов також втратить посаду — через її ліквідацію.

Віталій Коваль залишить посаду міністра аграрної політики та продовольства. А міністерство долучать до нового — ресурсів.

Фото: Анна Стешенко Під час засідання ВРУ, 16 липня 2025 р.

Очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович теж йде. На її місце претендує перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

Міністр стратегічних галузей Герман Сметанін теж втрачає посаду, а його міністерство можуть приєднати до Міноборони.

Міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького звільняють. Його можуть призначити постпредом у Раді Європи. За даними деяких медіа, саме міністерство теж переформатують: залишиться Міністерство культури, а стратегічні комунікації та інформполітика будуть передані одній із агенцій, підпорядкованих міністерству. Наразі наступника в Мінкульті остаточно не визначено.

Фото: Анна Стешенко

Зберігають посади:

Сергій Марченко — міністра фінансів.

Андрій Сибіга — міністра МЗС.

Матвій Бідний — міністра спорту.

Наталія Калмикова — очільниця Міністерства ветеранів.

Ігор Клименко — глави МВС.

Оксен Лісовий — міністра освіти та науки.

Віктор Ляшко — міністра охорони здоров`я.