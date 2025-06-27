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МКСК додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України

До переліку додали елементи з Миколаївщини та Гуцульщини.

МКСК додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України
Обряд “Дівування” у м. Баштанка Миколаївської області та мосяжні традиції Гуцульщини
Фото: Мінкультури

Міністерство культури та стратегічних комунікацій (МКСК) додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. 

Про це повідомила пресслужба МКСК.

До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України додали: 

  • обряд “Дівування” у м. Баштанка Миколаївської області;
  • мосяжні традиції Гуцульщини.

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Таким чином місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при МКСК про охорону елементів нематеріальної культурної спадщини.
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