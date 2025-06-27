Таким чином місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при МКСК про охорону елементів нематеріальної культурної спадщини.

Про це повідомила пресслужба МКСК .

Міністерство культури та стратегічних комунікацій (МКСК) додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Обряд “Дівування” у м. Баштанка Миколаївської області та мосяжні традиції Гуцульщини

До переліку додали елементи з Миколаївщини та Гуцульщини.

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