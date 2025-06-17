Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
ГоловнаКультура

​Точицький: сприйняття культури в Україні десь на рівні "міністр дістань квиточок"

Міністр культури наголосив на недооціненні важливості цієї галузі.

​Точицький: сприйняття культури в Україні десь на рівні "міністр дістань квиточок"
Микола Точицький
Фото: Макс Требухов

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив про недооцінення важливості сфери культури. 

Про це він сказав він на форумі "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery", передає "Інтерфакс-Україна".

"Дійсно, сприйняття культури в Україні, і повірте мені, не лише в Україні, це десь на рівні "міністр дістань квиточок"... Не лише в суспільстві, але й в уряді всі так сприймають, що це продукт, який сам по собі народжується, не розуміють, що це є вкладення енергії, зусиль, креативності", - сказав Точицький.

Міністр підкреслив, що в Україні на сьогодні 30% приріст креативних індустрій під час війни.

"Це говорить про те, що це є основа самоусвідомлення, це є критичне мислення - те, яке було як у фінів, як у всіх північних країн", - додав він, реагуючи на тезу модератора дискусії щодо політики Фінляндії у 70-80 роках.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies