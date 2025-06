​Точицький: сприйняття культури в Україні десь на рівні "міністр дістань квиточок"

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив про недооцінення важливості сфери культури.

Про це він сказав він на форумі "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery", передає "Інтерфакс-Україна".

"Дійсно, сприйняття культури в Україні, і повірте мені, не лише в Україні, це десь на рівні "міністр дістань квиточок"... Не лише в суспільстві, але й в уряді всі так сприймають, що це продукт, який сам по собі народжується, не розуміють, що це є вкладення енергії, зусиль, креативності", - сказав Точицький.

Міністр підкреслив, що в Україні на сьогодні 30% приріст креативних індустрій під час війни.

"Це говорить про те, що це є основа самоусвідомлення, це є критичне мислення - те, яке було як у фінів, як у всіх північних країн", - додав він, реагуючи на тезу модератора дискусії щодо політики Фінляндії у 70-80 роках.