Шаблю українського гетьмана Івана Мазепи повернули в Україну після перформансу українського боксера Олександра Усика в рамках поєдинку проти британця Тайсона Ф’юрі.
Про це повідомили на офіційному сайті Державної митної служби України.
6 січня Київська митниця оформила у митному відношенні повернення шаблі Івана Мазепи в Україну після тимчасового вивезення для експонування в Королівстві Саудівська Аравія. Шабля пройшла митне оформлення з урахуванням всіх правових норм і процедур, визначених законодавством України.
Зброя знаходиться на зберіганні у Чернігівському обласному історичному музеї імені Василя Тарнавського.
Нагадаємо, після перемоги над британським боксером Тайсоном Ф’юрі одноголосним рішенням судів Олександр Усик продемонстрував на ринзі в Ер-Ріяді шаблю Івана Мазепи.