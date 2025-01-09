Олександр Усик продемонстрував її в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, після бою проти Тайсона Ф’юрі.

Шаблю українського гетьмана Івана Мазепи повернули в Україну після перформансу українського боксера Олександра Усика в рамках поєдинку проти британця Тайсона Ф’юрі.

Фото: Державна митна служба України Шаблю Івана Мазепи повертають в Україну

Про це повідомили на офіційному сайті Державної митної служби України.

Фото: Державна митна служба України Шабля Івана Мазепи

6 січня Київська митниця оформила у митному відношенні повернення шаблі Івана Мазепи в Україну після тимчасового вивезення для експонування в Королівстві Саудівська Аравія. Шабля пройшла митне оформлення з урахуванням всіх правових норм і процедур, визначених законодавством України.

Фото: Державна митна служба України Шабля Івана Мазепи, яку Олександр Усик продемонстрував в Ер-Ріяді

Зброя знаходиться на зберіганні у Чернігівському обласному історичному музеї імені Василя Тарнавського.

Нагадаємо, після перемоги над британським боксером Тайсоном Ф’юрі одноголосним рішенням судів Олександр Усик продемонстрував на ринзі в Ер-Ріяді шаблю Івана Мазепи.