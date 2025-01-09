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Суд ЄС розпочне розгляд справи про центри для мігрантів в Албанії у лютому

Уряд Італії продовжить просувати спірний план щодо утримання шукачів притулку.

Суд ЄС розпочне розгляд справи про центри для мігрантів в Албанії у лютому
Фото: EPA/UPG

Уряд Італії продовжить просувати спірний план щодо утримання шукачів притулку у центрах для мігрантів в Албанії.

Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, пише Reuters.

Минулого року Мелоні уклала угоду з Тіраною про перенаправлення до цієї балканської країни частини мігрантів, яких Італія забирає у морі. Вона заявила, що така схема діятиме як стримувальний фактор проти виїзду з Африки.

Однак останніми місяцями флагманський план зустрів опір суду. Судді висловили сумніви щодо його відповідності законодавству Євросоюзу і постановили, що перші дві групи мігрантів, які прибули у центри, мають повернутися до Італії.

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Виступаючи на щорічній прес-конференції з парламентськими журналістами, Мелоні сказала, що суд ЄС розпочне розгляд справи в лютому. Прем’єрка додала, що більшість країн-членів ЄС погодилися з Римом щодо албанських таборів.

  • Італія побудувала два центри прийому в Албанії в рамках першого проекту країни Європейського Союзу з перенаправлення мігрантів до країни, що не входить до ЄС. На об’єктах у Шенджині та Г’ядері працює італійський персонал.
  • Відповідно до угоди з Тіраною, кількість мігрантів, які одночасно перебувають в Албанії, не може перевищувати 3000 осіб.
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