Збірна Іспанії стала 11-им учасником 1/8 фіналу чемпіонату світу, легко і невимушено перегравши у своєму першому матчі плей-оф австрійську команду.

"Фурія Роха" не дала супернику жодного разу вдарити у площину власних воріт, натомість сама завдала аж 10 таких ударів. Три з них стали результативними - дубль в активі Мікеля Оярсабаля, між його голами відзначився Педро Порро. У новоспеченого гравця "Реала" Марка Кукурельї асистентський дубль.

3:0 - Іспанія не лише робить чергову заявку на статус головного фаворита Мундіалю, але ще й продовжує разом з Мексикою залишатися єдиними командами, які ще не пропускали на нинішньому турнірі. Далі у підопічних Луїса де ла Фуенте буде одне з головних випробувань, адже вони виходять на переможця пари Португалія - Хорватія.