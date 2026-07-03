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Іспанія не помітила Австрію на шляху до 1/8 фіналу чемпіонату світу

Чемпіони Європи заввиграшки розібралися з іншою європейською командою.

Іспанія не помітила Австрію на шляху до 1/8 фіналу чемпіонату світу
Іспанія - Австрія 3:0
Фото: EPA/UPG

Збірна Іспанії стала 11-им учасником 1/8 фіналу чемпіонату світу, легко і невимушено перегравши у своєму першому матчі плей-оф австрійську команду. 

"Фурія Роха" не дала супернику жодного разу вдарити у площину власних воріт, натомість сама завдала аж 10 таких ударів. Три з них стали результативними - дубль в активі Мікеля Оярсабаля, між його голами відзначився Педро Порро. У новоспеченого гравця "Реала" Марка Кукурельї асистентський дубль.

3:0 - Іспанія не лише робить чергову заявку на статус головного фаворита Мундіалю, але ще й продовжує разом з Мексикою залишатися єдиними командами, які ще не пропускали на нинішньому турнірі. Далі у підопічних Луїса де ла Фуенте буде одне з головних випробувань, адже вони виходять на переможця пари Португалія - Хорватія.

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