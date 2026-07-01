Мексиканці ще не пропускали на домашньому ЧС-2026.

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Збірна Мексики перемогла Еквадор (2:0) в 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Фото: EPA/UPG Кіньйонес після голу

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На 22 хвилині вінгер мексиканців Кіньйонес отримав пас зі своєї половини поля, пройшов флангом, підійшов ближче до воріт і наважився на потужний удар у лівий кут воріт – 1:0.

Фото: EPA/UPG Хіменес бореться за м'яч

За 9 хвилин перевагу своєї команди подвоїв Хіменес. Він отримав пас прямо перед воротами суперників і другим дотиком запустив м’яч у праву «дев’ятку».

Фото: EPA/UPG Варгас у боротьбі з двома суперниками

Фото: EPA/UPG Мексиканці святкують перемогу

В 1/8 фіналу змагань господарі зіграють з переможцем пари Англія – ДР Конго. Матч відбудеться сьогодні, 1 липня. Початок – о 19:00 за Києвом.

Фото: EPA/UPG Cвято в Мексиці

Нагадаємо, Франція розгромила Швецію (3:0) в 1/16 фіналу ЧС-2026.