Збірна Мексики перемогла Еквадор (2:0) в 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
На 22 хвилині вінгер мексиканців Кіньйонес отримав пас зі своєї половини поля, пройшов флангом, підійшов ближче до воріт і наважився на потужний удар у лівий кут воріт – 1:0.
За 9 хвилин перевагу своєї команди подвоїв Хіменес. Він отримав пас прямо перед воротами суперників і другим дотиком запустив м’яч у праву «дев’ятку».
В 1/8 фіналу змагань господарі зіграють з переможцем пари Англія – ДР Конго. Матч відбудеться сьогодні, 1 липня. Початок – о 19:00 за Києвом.
Нагадаємо, Франція розгромила Швецію (3:0) в 1/16 фіналу ЧС-2026.