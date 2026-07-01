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Збірна Мексики обіграла Еквадор і вийшла в 1/8 фіналу домашнього ЧС-2026

Мексиканці ще не пропускали на домашньому ЧС-2026. 

Збірна Мексики обіграла Еквадор і вийшла в 1/8 фіналу домашнього ЧС-2026
Мексика – Еквадор
Фото: EPA/UPG

Збірна Мексики перемогла Еквадор (2:0) в 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Кіньйонес після голу
Фото: EPA/UPG
Кіньйонес після голу

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На 22 хвилині вінгер мексиканців Кіньйонес отримав пас зі своєї половини поля, пройшов флангом, підійшов ближче до воріт і наважився на потужний удар у лівий кут воріт – 1:0.

Хіменес бореться за м'яч
Фото: EPA/UPG
Хіменес бореться за м'яч

За 9 хвилин перевагу своєї команди подвоїв Хіменес. Він отримав пас прямо перед воротами суперників і другим дотиком запустив м’яч у праву «дев’ятку».

Варгас у боротьбі з двома суперниками
Фото: EPA/UPG
Варгас у боротьбі з двома суперниками

Мексиканці святкують перемогу
Фото: EPA/UPG
Мексиканці святкують перемогу

В 1/8 фіналу змагань господарі зіграють з переможцем пари Англія – ДР Конго. Матч відбудеться сьогодні, 1 липня. Початок – о 19:00 за Києвом.

Cвято в Мексиці
Фото: EPA/UPG
Cвято в Мексиці

Нагадаємо, Франція розгромила Швецію (3:0) в 1/16 фіналу ЧС-2026. 

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