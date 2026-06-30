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Збірна Норвегії здолала Кот-дʼІвуар (2:1) в 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

У першому таймі на 39 хвилині забив Нуса. Він отримав мʼяч біля лівого кута штрафного і пробив у правий кут воріт.

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Фото: EPA

Івуарійці відповіли голом Діалло, який зміг обіграти декількох суперників і прошив голкіпера ударом у лівий кут на 74-й.

Перемогу для норвежців вирвав Голанд. Він замкнув пас Берга на 86 хвилині.

Фото: EPA

В 1/8 фіналу змагань Норвегія протистоятиме Бразилії.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу змагань Бразилія у важному матчі перемогла Японію (2:1).