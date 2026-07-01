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Франція розгромила Швецію в 1/16 фіналу Мундіалю, Мбаппе зрівнявся з Мессі

Нападник віцечемпіонів світу ділить з аргентинцем перший рядок у списку бомбардирів чемпіонату.

Франція розгромила Швецію в 1/16 фіналу Мундіалю, Мбаппе зрівнявся з Мессі
Франція - Швеція 3:0
Фото: EPA/UPG

Збірна Франції з футболу очікувано була сильнішою за Швецію на стадії 1/16 фіналу чемпіонату світу в поєдинку, який відбувався у Нью-Йорку.

Скандинавська команда, яка у відборі стала кривдницею України, з усіх сил трималася у першому таймі, щоб не пропустити. Але їй це не вдалося: під завісу тайму Кіліан Мбаппе відкрив рахунок.

У другій половині гри французи продовжили домінувати. Бредлі Барколя подвоїв перевагу "Ле Бльо", а Мбаппе оформив дубль, забивши свій шостий м'яч на нинішньому Мундіалі. Тепер він ділить лідерство у бомбардирських перегонах з Ліонелем Мессі.

3:0 у підсумку - переконливий виступ від французів, які цементують свій статус фаворитів чемпіонату. Тим більше, далі замість Німеччини їхнім суперником стане хоч і сенсаційний, але простіший Парагвай.

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