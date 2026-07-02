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Сполучені Штати у меншості вибили Боснії і Герцеговину з чемпіонату світу

Фалорін Балогун - водночас герой і антигерой матчу.

Сполучені Штати у меншості вибили Боснії і Герцеговину з чемпіонату світу
США - Боснія і Герцеговина 2:0
Фото: EPA/UPG

Збірна США з футболу продовжує досить впевнено крокувати домашнім чемпіонатом світу. В 1/16 фіналу американцям вдалося перервати серію із 10 поспіль програних матчів європейським командам.

Підопічні Маурісіо Почеттіно були сильнішими за Боснію і Герцеговину, хоча велику частину другого тайму були змушені провести вдесятьох. 

Фалорін Балогун до перерви відзначився двічі, але перший гол бригада арбітрів справедливо скасувала через офсайд, а от до другого взяття воріт претензій вже не мала. Проте нападник зіпсував враження про свою гру, коли в одному з епізодів наступив шипами на гомілкостоп суперника. Рефері скористався відеоповтором, щоб показати Балогуну пряму червону картку.

Реалізувати більшість боснійцям не вдалося, натомість вони ще й пропустили вдруге, автором голу став Тіллман. Тож на втіху публіці США вийшли до 1/8 фіналу, де зіграють проти вже більш серйозного супеника зі Старого світу - Бельгії. 

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