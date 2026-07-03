Юнацька збірна України з футболу вийшла в півфінал Євро-2026 і на чемпіонат світу

На юнацькому чемпіонаті Європи з футболу, який відбувається у Вельсі, збірна України U-19 гарантувала собі вихід з групи у півфінал.

Це сталося після другого туру, в якому підопічні Дмитра Михайленка здобули вольову перемогу над однолітками із Сербії. Українці першими пропустили вже на 16-ій хвилині, але змогли ще до перерви не тільки зрівняти рахунок, але й вийти вперед завдяки дублю Віталія Глюта. У другому таймі голів не було.

Шість набраних очок після двох матчів означають, що Україна гарантовано фінішує в квартері у топ-2 і потрапить до четвірки команд, які боротимуться за трофей. А також вже можна вітати "синьо-жовтих" із кваліфікацією на чемпіонат світу U-20, який наступного року прийматимуть Азербайджан та Узбекистан.

Попереду в українців матч з перше місце в групі з Італією. Потенційні суперники у півфіналі - Іспанія або Німеччина.