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Іспанія обіграла Бельгію у чвертьфіналі Мундіалю завдяки травмі Куртуа

Заміна голкіпера бельгійців стала ключовою подією в матчі.

Іспанія обіграла Бельгію у чвертьфіналі Мундіалю завдяки травмі Куртуа
Іспанія - Бельгія 2:1
Фото: EPA/UPG

Збірна Іспанії з футболу стала другим півфіналістом чемпіонату світу, здолавши у чвертьфінальному поєдинку Бельгію.

"Фурія Роха" вийшла уперед на 30-ій хвилині зусиллями Руїса, який вдало зіграв на добиванні. Проте бельгійці досить швидко відігралися: головою вдало замкнув навіс Кастаня Де Кетеларе.

На 71-ій хвилині через травму поле вимушено зі сльозами на очах залишив голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа. Саме цей епізод зрештою став визначальним: дублер першого номера Сенне Ламменс припустився прикрої помилки у найбільш відповідальну мить.

Кубарсі пробив з дальної дистанції, воротар випустив м'яч з рук, а Меріно вже другий матч поспіль блискуче впорався з роллю джокера, що забиває на останніх хвилинах переможні голи.

2:1 - Іспанія крокує до півфінальної дуелі з Францією, яку чимало вболівальників та експертів вважають прихованим фіналом Мундіалю. 

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