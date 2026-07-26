За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1440 російських окупантів

особового складу – близько 1 438 990 (+1 440) осіб танків – 12 217 (+9) од.бойових броньованих машин – 25 019 (+8) од.артилерійських систем – 46 794 (+70) од.РСЗВ – 1 969 (+1) од.засоби ППО – 1 518 (+0) од.літаків – 439 (+0) од.гелікоптерів – 354 (+0) од.наземні робототехнічні комплекси – 2 031 (+8) од.БПЛА оперативно-тактичного рівня – 428 286 (+1 450) од.крилаті ракети – 4 944 (+1) од.кораблі / катери – 34 (+0) од.підводні човни – 2 (+0) од.автомобільна техніка та автоцистерни – 125 811 (+453) од.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.26 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ .

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1440 російських окупантів, знищили 9 ворожих танків та 1450 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 438 990 солдатів.

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