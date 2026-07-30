Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Росіяни вперше за тривалий час вдарили ракетою з КНДР, вона знищила будинок у Радушному

«Найголовніше – все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО», - наголосив глава держави.

Зеленський: Росіяни вперше за тривалий час вдарили ракетою з КНДР, вона знищила будинок у Радушному
Володимир Зеленський
Фото: Скриншот відео

Росіяни атакували Радушне на Дніпропетровщині північнокорейською ракетою.

Такі попередні дані озвучив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 30 липня.

«По Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї – такі попередні дані. Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятись, але станом на зараз – це північнокорейська балістика», - сказав глава держави.

Президент підкреслив, що «найголовніше – все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО, саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари, їх терор». 

Зеленський наголосив, що Україні потрібні ракети для всіх систем ППО, а не лише Patriot. 

«Ракети для ППО, передусім ракети для «петріотів», але також для «насамсів», для «айрісів», для «гоків», інших наших систем, – це ключовий пріоритет. Дуже розраховую, що всі партнери, передусім наші американські партнери, наші друзі у Європі, будуть відчувати, що реальні людські життя залежать від того, чи допомагають вони нам, чи допомагають вони Україні», - додав Зеленський.

  • Того ж дня президент оприлюднив детальнішу інформацію про великі втрати родини Воронових поблизу Кривого Рогу (від російської атаки загинули батьки і троє дітей) і закликав партнерів дати ракети до ППО, щоб убезпечити українців.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies