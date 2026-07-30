Зеленський: Росіяни вперше за тривалий час вдарили ракетою з КНДР, вона знищила будинок у Радушному

«Найголовніше – все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО», - наголосив глава держави.

Росіяни атакували Радушне на Дніпропетровщині північнокорейською ракетою.

Такі попередні дані озвучив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 30 липня.

«По Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї – такі попередні дані. Звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятись, але станом на зараз – це північнокорейська балістика», - сказав глава держави.

Президент підкреслив, що «найголовніше – все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО, саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари, їх терор».

Зеленський наголосив, що Україні потрібні ракети для всіх систем ППО, а не лише Patriot.

«Ракети для ППО, передусім ракети для «петріотів», але також для «насамсів», для «айрісів», для «гоків», інших наших систем, – це ключовий пріоритет. Дуже розраховую, що всі партнери, передусім наші американські партнери, наші друзі у Європі, будуть відчувати, що реальні людські життя залежать від того, чи допомагають вони нам, чи допомагають вони Україні», - додав Зеленський.