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Зеленський анонсував більше українських дипстрайків

«Є кроки, є рішення, які ми сьогодні погодили і які нам дуже потрібні», - заявив глава держави.

Зеленський анонсував більше українських дипстрайків
Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Після нарад із головкомом ЗСУ, керівниками Генштабу, Міноборони, СБУ і представниками ОПУ Володимир Зеленський анонсував більше українських дипстрайків.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні 30 липня.

«Є кроки, є рішення, які ми сьогодні погодили і які нам дуже потрібні. Буде більше наших дипстрайків, щоб ця російська війна поверталася туди, звідки вона прийшла, і щоб росіяни знали й відчували, хто єдиний не хоче війну цю завершувати. А причина – тільки в Москві. Важливо, щоб світ не просто співчував нам, допомагав реально із цим упоратись», - сказав Зеленський.

Українські відомства мають працювати більш оперативно. Аби «знайти в партнерів те, що необхідно, щоб переконати їх допомагати нам більше та щоб асиметрично відповідати росіянам на їх атаки», зауважив глава держави.

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