На Сумщині шестеро людей постраждали внаслідок удару реактивним безпілотником

"Пошкоджені приміщення та транспортні засоби. Масштаби пошкоджень уточнюються", - повідомили в ОВА.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Російські війська вдарили реактивним безпілотником по об’єктах цивільної інфраструктури в Кролевецькій громаді на Сумщині.

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