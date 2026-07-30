На Сумщині шестеро людей постраждали внаслідок удару реактивним безпілотником

Російські війська вдарили реактивним безпілотником по об’єктах цивільної інфраструктури в Кролевецькій громаді на Сумщині.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Трьох із них госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу.
"Пошкоджені приміщення та транспортні засоби. Масштаби пошкоджень уточнюються", - повідомили в ОВА.
- Сьогодні, 30 липня, російська армія атакувала двома реактивними безпілотниками Роменську громаду Сумщини. Поранені дві жінки.