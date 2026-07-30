Генсек ООН засудив масовану нічну атаку Росії на Україну

Після обстрілів вісім гуманітарних організацій одразу виїхали надавати допомогу жителям Дніпропетровської області, Львова і Києва.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив черговий нічний обстріл Києва та інших українських міст.

Про це під час брифінгу повідомив заступник речника генсека Фархан Гак, передає «Укрінформ».

«Генеральний секретар рішуче засуджує останню нічну ракетну та безпілотну атаку з боку збройних сил Російської Федерації на Київ та інші українські міста, яка, за повідомленнями, призвела до численних жертв серед цивільного населення та масштабних руйнувань цивільної інфраструктури», – сказав речник.

Гак наголосив, що будь-які напади на цивільних і міські об'єкти порушують міжнародне гуманітарне право та повинні негайно припинитися. Генсек ООН, за словами речника, «вкотре закликає до термінової деескалації, яка має призвести до повного, негайного й безумовного припинення вогню».

Після обстрілів вісім гуманітарних організацій одразу виїхали надавати допомогу жителям Дніпропетровської області, Львова і Києва. Також партнери ООН продовжують підтримувати людей уздовж лінії фронту. За першу половину цього року гуманітарні сили надали допомогу майже 2,5 мільйона українців.