УП: Зеленський внесе кандидатуру Клименка на посаду міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі (Туреччина), 7 липня 2026 року.

Президент Володимир Зеленський не вноситиме Михайла Федорова на посаду міністра оборони в оновленому уряді, пише УП. За даними журналістів, він внесе кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра оборони, який з 2023 року керував міністерством внутрішніх справ.

Інформацію про те, що саме Клименка розглядають на посаду очільника МО, джерела LB повідомили ще в неділю. До останнього президент не підтверджував, яким є рішення про кандидатуру міністра за його квотою.

Перед засіданням фракції «Слуга народу» Володимир Зеленський провів зустріч за участі Федорова і керівництва армії. Він сказав, що необхідні вирішення «проблеми ТЦК» та діалог армії із міністерством оборони.

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За інформацією УП, президент на засіданні з фракцією сказав, що в Федорова конфлікт з головкомом і армією, який ніяк не виходить вирішити.

Михайло Федоров очолював міністерство оборони з січня цього року, а до того з 2019-го керував міністерством цифрової трансформації, також він був першим віцепрем'єром. За період очолення МО міністерство презентувало контракти з термінами служби, також вдалося домовитися про відключення Starlink для російської армії.

Ігор Клименко

З 1994 до 1997 проходив службу на посаді начальника розрахунку ракетної бригади.

З 1998 до 2004 проходив службу в органах внутрішніх справ на посадах психолога, начальника відділення центру практичної психології УМВС в Харківській області, начальника центру практичної психології дапартаменту кадрового забезпечення МВС України.

З 2011 перебував на посадах заступника, начальника управління інспекції з особового складу ДКЗ МВС України.

З грудня 2011 по березень 2014 – начальник управління професійної підготовки та освіти ДКЗ МВС України.

У жовтні 2013 отримав науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю «Юридична психологія».

З 2014 – заступник начальника Департаменту кадрового забезпечення.

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З 2015 до 2017 року очолював Департамент кадрового забезпечення Національної поліції України.

З жовтня 2017 перебував на посаді заступника Голови Національної поліції України – начальника Департаменту кадрового забезпечення, а з березня 2018 – став заступником Голови Національної поліції України.

З 25 вересня 2019 року Голова Національної поліції України.

З 18 січня 2023 року уряд призначив Ігоря Клименка заступником Міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов'язків Міністра внутрішніх справ після загибелі керівництва міністерства в авіакатастрофі в Броварах.

7 лютого 2023 року Верховна Рада призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ. Зберіг посаду після оновлення уряду торік.