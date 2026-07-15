Зеленський відзначив нагородами Свириденко, Шмигаля, Ерінчака, Онофрійчук

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Президент Володимир Зеленський відзначив діячів культури, спорту, книговидання й політики державними нагородами з нагоди Дня Української Державності. Колишню прем'єрку Юлії Свириденко і першого віцепрем'єра – міністра енергетики Дениса Шмигаля орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Орден «За заслуги» I ступеня присвоєно митрополиту Луцькому і Волинському, керуючому Волинською єпархією Православної церкви України Тимофію Зінкевичу (Михаїлу). Про це йдеться в указі на президентському сайті.

Орденом Свободи нагородили:

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Дубовика Олександра Михайловича – живописця, графіка, монументаліста

Яковенко Наталію Миколаївну – історика, професора кафедри Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Орденом «За заслуги» ІІ ступеня:

Лупенка Юрія Олексійовича – виконувача обов’язків директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України

Синенка Дмитра Григоровича – заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:

Анулю Олексія Юрійовича – президента Міжнародного благодійного фонду «Ціна Свободи», м. Чернігів

Боньковського Олега Віталійовича – майстра художнього металу, професора Львівської національної академії мистецтв

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Бухвака Андрія Григоровича – директора Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя»

Воропаєва Іллю Дмитровича – інженера-конструктора

Гаврильчука Костянтина Миколайовича – Путивльського міського голову, Сумська область

Горемульту Олександра Сергійовича – інструктора

Дорощука Олега Євгеновича – спортсмена-інструктора штатної команди національної збірної команди України з легкої атлетики

Ерінчака Олексія Сергійовича – співзасновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Книгарня Сенс»

Канашевича Андрія Вікторовича – голову Куп’янської районної державної адміністрації, Харківська область

Кириченка Владислава Володимировича (посмертно) – засновника Мистецької агенції «Наш формат»

Кицмея Тараса Володимировича – члена спостережної ради Корпорації «Софтсерв», м. Львів

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Логозинського Дмитра Юрійовича – інженера-конструктора

Мартинова Антона Петровича – засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Лабораторія»

Мірошніченка Тимура Валерійовича – телеведучого

Нємченка Вячеслава Вікторовича – екстреного медичного техніка Зміївського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

Новака Ігоря Сергійовича – генерального директора Комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»

Паська Дениса Анатолійовича – волонтера, інструктора

Політучого Сергія Яковича – засновника, президента Групи компаній «Фактор»

Проскуріна Олександра Сергійовича – інженера-конструктора

Руденка Михайла Михайловича – головного тренера штатної команди національної збірної команди України з боротьби самбо

Руднєву Ольгу Олександрівну – директора Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди», Львівська область

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Савчука Сергія Олександровича – завідувача відділу управління Директорату Офісу Президента України

СемиволосаА Ігоря Миколайовича – науковця Національної академії наук України

Сергієнка Миколу Миколайовича – учасника бойових дій, ветерана війни, м. Полтава

Ситник Тетяну Михайлівну – директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Савинці», Полтавська область

Сливинського Остапа Тарасовича – поета, перекладача, літературознавця

Сопка Олександра Олександровича – заступника директора Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»

Тромімчука Андрія Юрійовича – директора Комунального закладу «Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр» Рівненської обласної ради

Ширінкіна Сергія Володимировича – лікаря, директора університетської лікарні Дніпровського державного медичного університету

Шкуропата Олександра Григоровича – заступника Голови Державної аудиторської служби України

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня:

Лагуту Володимира Володимировича – директора з розвитку підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська Бавовна», члена Громадської організації «Ветеранський простір Дніпропетровщини»

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Орденом «За мужність» ІІ ступеня:

Пазіна Дмитра Васильовича – ветерана війни, м. Хмельницький

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня:

Алексєєва Олександра Федоровича – ізолювальника цеху Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль»

Бабуцака Ігоря Вікторовича – слюсаря-ремонтника цеху Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль»

Дірея Олега Олександровича – лікаря Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, м. Хмельницький

Дудулада Олександра Петровича – парамедика відділення Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

Журавльова Олега Вікторовича (посмертно) – екстреного медичного техніка відділення Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

Колесника Дмитра Андрійовича (посмертно) – лікаря відділення Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

Коровченка Андрія Анатолійовича – маляра цеху Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль»

Криштопа Василя Васильовича (посмертно) – водія Комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс»

Левицького Вячеслава Львовича – директора зі стратегічних питань Товариства з обмеженою відповідальністю «АРСЕНАЛ-БУД МОНТАЖ», Миколаївська область

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Ткача Андрія Григоровича – водолаза Товариства з обмеженою відповідальністю «АРСЕНАЛ-БУД МОНТАЖ», Миколаївська область

Шутова Сергія Володимировича – начальника цеху Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль»

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:

Гринюк Тетяну Анатоліївну – директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор-Друк», м. Харків

Губаревич Віолету Сергіївну – заступника директора департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

Гузему Валерію Михайлівну – дизайнерку, голову Благодійної організації «Благодійний фонд Валерії Гуземи»

Левченко Юлію Андріївну – спортсмена-інструктора штатної команди національної збірної команди України з легкої атлетики

Нікорич Марію Іллінічну – Новоселицького міського голову, Чернівецька область

Онофрійчук Таїсію Андріївну — спортсмена-інструктора штатної команди національної збірної команди України з гімнастики художньої

Сокур Ірину Володимирівну – директора Комунального некомерційного підприємства «Херсонський регіональний онкологічний центр» Херсонської обласної ради

Ярославську Світлану Миколаївну – лікаря відділення Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» Міністерства охорони здоров’я України

Орденом Данила Галицького:

Грибка Олександра Олександровича – співробітника Служби безпеки України, підполковника

Доню Артура Вячеславовича – полковника служби цивільного захисту

Ільтя Ігоря Михайловича – заступника Керівника Служби Офісу Президента України

Ісаченка Станіслава Володимировича – підполковника Бюро економічної безпеки України

Касьяна Андрія Олександровича – прокурора відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Корчака Ростислава Михайловича – капітана Національного антикорупційного бюро України

Павлюка Ілларіона Станіславовича – капітана

Сороку Ореста Андрійовича – працівника Територіального управління Державного бюро розслідувань, підполковника Державного бюро розслідувань

Ставицького Олексія Ігоровича – старшого лейтенанта

Усманова Дмитра Віталійовича – старшого лейтенанта

Янчука Артема Олександровича – заступника Керівника Апарату Верховної Ради України

Яськова Сергія Юрійовича – майора поліції

Медаллю «За працю і звитягу»

Бурю Олександра Миколайовича – інженера-ремонтника

Ковбасу Миколу Юрійовича – інженера-конструктора

Оніщук Аллу Миколаївну – бригадного птахівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агідель», Волинська область

Резніченка Миколу Георгійовича – інженера-конструктора

Шульгіна Олексія Сергійовича – інженера-конструктора

Шустя Дмитра Миколайовича – інженера

Також президент присвоїв почесні звання.

«НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ»

Баші Ксенії Василівні – артистці драми – провідному майстру сцени Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м. Київ

Кузьміну Дмитру Сергійовичу – солістові опери – провідному майстру сцени Державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м. Київ

«ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ»

Баірд Анастасії Євгеніївні – артистці балету – провідному майстру сцени Комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Академічний театр «Київ Модерн-балет»

Кішману Ігорю Івановичу – начальникові центру – художньому керівнику військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил України, підполковнику

Кравченко Ілоні Дмитрівні – артистці балету – провідному майстру сцени Державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м. Київ

Сєттарову Ренату Салаватовичу – артистові драми Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м. Київ

Хливнюку Андрію Володимировичу – співакові, вокалістові гурту «Бумбокс»

Храмову Віктору Анатолійовичу – артистові хору Комунального закладу «Запорізька обласна філармонія» Запорізької обласної ради

«ЗАСЛУЖЕНИЙ АРХІТЕКТОР УКРАЇНИ»

Свистунову Олександру Вікторовичу – директорові Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації – головному архітектору міста Києва

«ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ»

Поліщуку Сергію Юрійовичу – заступникові голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ»

Базілевич Людмилі Павлівні – учительці Наукового ліцею № 208 Дніпровського району міста Києва

Вергтоі Лідії Танасіївні – учительці Чорноморського академічного ліцею імені Тараса Шевченка Чорноморської міської ради, Одеська область

Поповій Світлані Миколаївні — учительці Литовсько-українського ліцею № 1 Бородянської селищної ради Київської області

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ»

Бойку Вячеславу Геннадійовичу – завідувачеві кафедри Харківської державної академії культури

Кравченку Олегу Вадимовичу – доцентові кафедри Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Михайлицькому Олександру Анатолійовичу – старшому викладачеві кафедри Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

Савельєву Павлу Павловичу – викладачеві кафедри Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»

Ланде Дмитру Володимировичу – завідувачеві кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Цепенеді Ігорю Євгеновичу – професорові Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДОНОР УКРАЇНИ»

Боговику Віктору Федоровичу – донорові, м. Дніпро

Бондаренку Андрію Анатолійовичу – донорові, Дніпропетровська область

Вітру Івану Анатолійовичу – донорові, м. Суми

Сич Ніні Іванівні – донорові, м. Суми

Хартановичу Руслану Аркадійовичу – донорові, м. Київ

Христенку Андрію Івановичу – донорові, м. Суми

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ»

Марчук Тетяні Петрівні – директорові Департаменту Державної аудиторської служби України

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ»

Величко Валентині Іванівні – директорові Комунального некомерційного підприємства «Дитячий консультативно-діагностичний центр імені академіка Б.Я.Резніка» Одеської міської ради

Гуку Андрію Петровичу – завідувачеві відділення Державної установи «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України»

Квачу Миколі Дмитровичу – головному лікареві Товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія краси», м. Київ

Лісничій Валентині Миколаївні – завідувачеві відділення Комунального некомерційного товариства «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечникова» Дніпропетровської обласної ради

Макаренку Максиму Валерійовичу – лікареві Комунального некомерційного підприємства «Вишгородська міська стоматологічна поліклініка» Вишгородської міської ради, Київська область

Мокрику Ігорю Юрійовичу – завідувачеві відділення Державного некомерційного підприємства «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»

Рікоті Андрію Юрійовичу – головному лікареві клініки Товариства з обмеженою відповідальністю «РІКОТА», керівникові Громадської спілки «Львівський кластер медичного туризму»

Ростунову Володимиру Костянтиновичу – директорові Комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр Дарницького району м. Києва»

Твердохлібу Віктору Васильовичу – доцентові кафедри Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського

Уріну Олександру Олександровичу – генеральному директорові Державного некомерційного підприємства Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» Міністерства охорони здоров’я України

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ»

Антиповій Аллі Анатоліївні – начальникові відділу Новоайдарської селищної ради, Луганська область

Волошенюк Оксані Валеріївні – старшому викладачеві кафедри Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого

Газі-Шереметєьєвій Світлані Володимирівні – начальникові відділу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»

Карандєєвій Тетяні Іванівні – завідувачеві відділу Національного музею народної архітектури та побуту України

Костюченко Вікторії Вікторівні – керівникові секретаріату Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка

Кукліній Інні Миколаївні – ученому секретареві Національного музею народної архітектури та побуту України

Лозовицькій Оксані Юріївні – методистові навчальної частини Київського державного фахового хореографічного коледжу

Різниковій Ярославі Олексіївні – заступникові директора Департаменту Одеської обласної державної адміністрації

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»

Гринчук Ганні Іванівні – першому заступникові голови Вижницької районної державної адміністрації, Чернівецька область

Котляру Юрію Вадимовичу – першому проректорові Чорноморського національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв

Литвичнуку Андрію Олександровичу – директорові Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики», м. Київ

Марченку Олександру Івановичу – викладачеві-методисту Київського електромеханічного фахового коледжу

Палінчаку Миколі Михайловичу – деканові факультету Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»

Рибак Галині Іванівні – начальникові відділу управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації

Шемелюк Ганні Олексіївні – директорові Відокремленого структурного підрозділу Технічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка»

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»

Гацьку Анатолію Федоровичу – генеральному директорові Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма імені Гагаріна», Харківська область

Кожухаренку Віктору Олександровичу – голові Селянського (фермерського) господарства «Вікторія», Одеська область

Присяжному Володимиру Броніславовичу – директорові Приватного підприємства «Україна-Агро-2С», Хмельницька область

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ»

Ковтонюку Олександру Васильовичу – генеральному директорові Державного підприємства по обслуговуванню офіційних заходів «Гарант-сервіс» Державного управління справами

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ»

Дубовику Віктору Вікторовичу – Генеральному директорові Директорату Офісу Президента України

Налуцишину Віктору Володимировичу – професорові кафедри Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

Поспєловій Тетяні Володимирівні – заступникові директора Департаменту правового забезпечення – начальнику відділу Міністерства культури України

Прокудіну Олександру Сергійовичу – голові Херсонської обласної державної адміністрації – начальнику Херсонської обласної військової адміністрації

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ»

Костенку Миколі Петровичу – завідувачеві кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Стукалу Петру Костянтиновичу – голові місцевого осередку Громадської організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Колос"» у Миргородському районі Полтавської області

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ»

Дувіраку Валерію Григоровичу – художникові, члену Національної спілки художників України, м. Івано-Франківськ.