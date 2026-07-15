Зеленський відзначив нагородами Свириденко, Шмигаля, Ерінчака, Онофрійчук

Президент Володимир Зеленський відзначив діячів культури, спорту, книговидання й політики державними нагородами з нагоди Дня Української Державності. Колишню прем'єрку Юлії Свириденко і першого віцепрем'єра – міністра енергетики Дениса Шмигаля орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Орден «За заслуги» I ступеня присвоєно митрополиту Луцькому і Волинському, керуючому Волинською єпархією Православної церкви України Тимофію Зінкевичу (Михаїлу). Про це йдеться в указі на президентському сайті.
Орденом Свободи нагородили:
Дубовика Олександра Михайловича – живописця, графіка, монументаліста
Яковенко Наталію Миколаївну – історика, професора кафедри Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Орденом «За заслуги» ІІ ступеня:
Лупенка Юрія Олексійовича – виконувача обов’язків директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України
Синенка Дмитра Григоровича – заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації
Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:
Анулю Олексія Юрійовича – президента Міжнародного благодійного фонду «Ціна Свободи», м. Чернігів
Боньковського Олега Віталійовича – майстра художнього металу, професора Львівської національної академії мистецтв
Бухвака Андрія Григоровича – директора Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя»
Воропаєва Іллю Дмитровича – інженера-конструктора
Гаврильчука Костянтина Миколайовича – Путивльського міського голову, Сумська область
Горемульту Олександра Сергійовича – інструктора
Дорощука Олега Євгеновича – спортсмена-інструктора штатної команди національної збірної команди України з легкої атлетики
Ерінчака Олексія Сергійовича – співзасновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Книгарня Сенс»
Канашевича Андрія Вікторовича – голову Куп’янської районної державної адміністрації, Харківська область
Кириченка Владислава Володимировича (посмертно) – засновника Мистецької агенції «Наш формат»
Кицмея Тараса Володимировича – члена спостережної ради Корпорації «Софтсерв», м. Львів
Логозинського Дмитра Юрійовича – інженера-конструктора
Мартинова Антона Петровича – засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Лабораторія»
Мірошніченка Тимура Валерійовича – телеведучого
Нємченка Вячеслава Вікторовича – екстреного медичного техніка Зміївського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
Новака Ігоря Сергійовича – генерального директора Комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»
Паська Дениса Анатолійовича – волонтера, інструктора
Політучого Сергія Яковича – засновника, президента Групи компаній «Фактор»
Проскуріна Олександра Сергійовича – інженера-конструктора
Руденка Михайла Михайловича – головного тренера штатної команди національної збірної команди України з боротьби самбо
Руднєву Ольгу Олександрівну – директора Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди», Львівська область
Савчука Сергія Олександровича – завідувача відділу управління Директорату Офісу Президента України
СемиволосаА Ігоря Миколайовича – науковця Національної академії наук України
Сергієнка Миколу Миколайовича – учасника бойових дій, ветерана війни, м. Полтава
Ситник Тетяну Михайлівну – директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Савинці», Полтавська область
Сливинського Остапа Тарасовича – поета, перекладача, літературознавця
Сопка Олександра Олександровича – заступника директора Державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»
Тромімчука Андрія Юрійовича – директора Комунального закладу «Рівненський обласний молодіжний пластовий вишкільний центр» Рівненської обласної ради
Ширінкіна Сергія Володимировича – лікаря, директора університетської лікарні Дніпровського державного медичного університету
Шкуропата Олександра Григоровича – заступника Голови Державної аудиторської служби України
Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня:
Лагуту Володимира Володимировича – директора з розвитку підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська Бавовна», члена Громадської організації «Ветеранський простір Дніпропетровщини»
Орденом «За мужність» ІІ ступеня:
Пазіна Дмитра Васильовича – ветерана війни, м. Хмельницький
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня:
Алексєєва Олександра Федоровича – ізолювальника цеху Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль»
Бабуцака Ігоря Вікторовича – слюсаря-ремонтника цеху Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль»
Дірея Олега Олександровича – лікаря Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, м. Хмельницький
Дудулада Олександра Петровича – парамедика відділення Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
Журавльова Олега Вікторовича (посмертно) – екстреного медичного техніка відділення Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
Колесника Дмитра Андрійовича (посмертно) – лікаря відділення Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
Коровченка Андрія Анатолійовича – маляра цеху Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль»
Криштопа Василя Васильовича (посмертно) – водія Комунального підприємства Сумської міської ради «Електроавтотранс»
Левицького Вячеслава Львовича – директора зі стратегічних питань Товариства з обмеженою відповідальністю «АРСЕНАЛ-БУД МОНТАЖ», Миколаївська область
Ткача Андрія Григоровича – водолаза Товариства з обмеженою відповідальністю «АРСЕНАЛ-БУД МОНТАЖ», Миколаївська область
Шутова Сергія Володимировича – начальника цеху Акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль»
Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:
Гринюк Тетяну Анатоліївну – директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фактор-Друк», м. Харків
Губаревич Віолету Сергіївну – заступника директора департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
Гузему Валерію Михайлівну – дизайнерку, голову Благодійної організації «Благодійний фонд Валерії Гуземи»
Левченко Юлію Андріївну – спортсмена-інструктора штатної команди національної збірної команди України з легкої атлетики
Нікорич Марію Іллінічну – Новоселицького міського голову, Чернівецька область
Онофрійчук Таїсію Андріївну — спортсмена-інструктора штатної команди національної збірної команди України з гімнастики художньої
Сокур Ірину Володимирівну – директора Комунального некомерційного підприємства «Херсонський регіональний онкологічний центр» Херсонської обласної ради
Ярославську Світлану Миколаївну – лікаря відділення Державного некомерційного підприємства «Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» Міністерства охорони здоров’я України
Орденом Данила Галицького:
Грибка Олександра Олександровича – співробітника Служби безпеки України, підполковника
Доню Артура Вячеславовича – полковника служби цивільного захисту
Ільтя Ігоря Михайловича – заступника Керівника Служби Офісу Президента України
Ісаченка Станіслава Володимировича – підполковника Бюро економічної безпеки України
Касьяна Андрія Олександровича – прокурора відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Корчака Ростислава Михайловича – капітана Національного антикорупційного бюро України
Павлюка Ілларіона Станіславовича – капітана
Сороку Ореста Андрійовича – працівника Територіального управління Державного бюро розслідувань, підполковника Державного бюро розслідувань
Ставицького Олексія Ігоровича – старшого лейтенанта
Усманова Дмитра Віталійовича – старшого лейтенанта
Янчука Артема Олександровича – заступника Керівника Апарату Верховної Ради України
Яськова Сергія Юрійовича – майора поліції
Медаллю «За працю і звитягу»
Бурю Олександра Миколайовича – інженера-ремонтника
Ковбасу Миколу Юрійовича – інженера-конструктора
Оніщук Аллу Миколаївну – бригадного птахівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агідель», Волинська область
Резніченка Миколу Георгійовича – інженера-конструктора
Шульгіна Олексія Сергійовича – інженера-конструктора
Шустя Дмитра Миколайовича – інженера
Також президент присвоїв почесні звання.
«НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ»
Баші Ксенії Василівні – артистці драми – провідному майстру сцени Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м. Київ
Кузьміну Дмитру Сергійовичу – солістові опери – провідному майстру сцени Державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м. Київ
«ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ»
Баірд Анастасії Євгеніївні – артистці балету – провідному майстру сцени Комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Академічний театр «Київ Модерн-балет»
Кішману Ігорю Івановичу – начальникові центру – художньому керівнику військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил України, підполковнику
Кравченко Ілоні Дмитрівні – артистці балету – провідному майстру сцени Державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м. Київ
Сєттарову Ренату Салаватовичу – артистові драми Державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м. Київ
Хливнюку Андрію Володимировичу – співакові, вокалістові гурту «Бумбокс»
Храмову Віктору Анатолійовичу – артистові хору Комунального закладу «Запорізька обласна філармонія» Запорізької обласної ради
«ЗАСЛУЖЕНИЙ АРХІТЕКТОР УКРАЇНИ»
Свистунову Олександру Вікторовичу – директорові Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації – головному архітектору міста Києва
«ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ»
Поліщуку Сергію Юрійовичу – заступникові голови Кіровоградської обласної державної адміністрації
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ»
Базілевич Людмилі Павлівні – учительці Наукового ліцею № 208 Дніпровського району міста Києва
Вергтоі Лідії Танасіївні – учительці Чорноморського академічного ліцею імені Тараса Шевченка Чорноморської міської ради, Одеська область
Поповій Світлані Миколаївні — учительці Литовсько-українського ліцею № 1 Бородянської селищної ради Київської області
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ»
Бойку Вячеславу Геннадійовичу – завідувачеві кафедри Харківської державної академії культури
Кравченку Олегу Вадимовичу – доцентові кафедри Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
Михайлицькому Олександру Анатолійовичу – старшому викладачеві кафедри Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
Савельєву Павлу Павловичу – викладачеві кафедри Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»
Ланде Дмитру Володимировичу – завідувачеві кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Цепенеді Ігорю Євгеновичу – професорові Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДОНОР УКРАЇНИ»
Боговику Віктору Федоровичу – донорові, м. Дніпро
Бондаренку Андрію Анатолійовичу – донорові, Дніпропетровська область
Вітру Івану Анатолійовичу – донорові, м. Суми
Сич Ніні Іванівні – донорові, м. Суми
Хартановичу Руслану Аркадійовичу – донорові, м. Київ
Христенку Андрію Івановичу – донорові, м. Суми
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ»
Марчук Тетяні Петрівні – директорові Департаменту Державної аудиторської служби України
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ»
Величко Валентині Іванівні – директорові Комунального некомерційного підприємства «Дитячий консультативно-діагностичний центр імені академіка Б.Я.Резніка» Одеської міської ради
Гуку Андрію Петровичу – завідувачеві відділення Державної установи «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова Національної академії медичних наук України»
Квачу Миколі Дмитровичу – головному лікареві Товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія краси», м. Київ
Лісничій Валентині Миколаївні – завідувачеві відділення Комунального некомерційного товариства «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І.Мечникова» Дніпропетровської обласної ради
Макаренку Максиму Валерійовичу – лікареві Комунального некомерційного підприємства «Вишгородська міська стоматологічна поліклініка» Вишгородської міської ради, Київська область
Мокрику Ігорю Юрійовичу – завідувачеві відділення Державного некомерційного підприємства «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»
Рікоті Андрію Юрійовичу – головному лікареві клініки Товариства з обмеженою відповідальністю «РІКОТА», керівникові Громадської спілки «Львівський кластер медичного туризму»
Ростунову Володимиру Костянтиновичу – директорові Комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр Дарницького району м. Києва»
Твердохлібу Віктору Васильовичу – доцентові кафедри Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського
Уріну Олександру Олександровичу – генеральному директорові Державного некомерційного підприємства Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» Міністерства охорони здоров’я України
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ»
Антиповій Аллі Анатоліївні – начальникові відділу Новоайдарської селищної ради, Луганська область
Волошенюк Оксані Валеріївні – старшому викладачеві кафедри Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого
Газі-Шереметєьєвій Світлані Володимирівні – начальникові відділу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»
Карандєєвій Тетяні Іванівні – завідувачеві відділу Національного музею народної архітектури та побуту України
Костюченко Вікторії Вікторівні – керівникові секретаріату Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка
Кукліній Інні Миколаївні – ученому секретареві Національного музею народної архітектури та побуту України
Лозовицькій Оксані Юріївні – методистові навчальної частини Київського державного фахового хореографічного коледжу
Різниковій Ярославі Олексіївні – заступникові директора Департаменту Одеської обласної державної адміністрації
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»
Гринчук Ганні Іванівні – першому заступникові голови Вижницької районної державної адміністрації, Чернівецька область
Котляру Юрію Вадимовичу – першому проректорові Чорноморського національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв
Литвичнуку Андрію Олександровичу – директорові Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики», м. Київ
Марченку Олександру Івановичу – викладачеві-методисту Київського електромеханічного фахового коледжу
Палінчаку Миколі Михайловичу – деканові факультету Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»
Рибак Галині Іванівні – начальникові відділу управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації
Шемелюк Ганні Олексіївні – директорові Відокремленого структурного підрозділу Технічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка»
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»
Гацьку Анатолію Федоровичу – генеральному директорові Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма імені Гагаріна», Харківська область
Кожухаренку Віктору Олександровичу – голові Селянського (фермерського) господарства «Вікторія», Одеська область
Присяжному Володимиру Броніславовичу – директорові Приватного підприємства «Україна-Агро-2С», Хмельницька область
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ»
Ковтонюку Олександру Васильовичу – генеральному директорові Державного підприємства по обслуговуванню офіційних заходів «Гарант-сервіс» Державного управління справами
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ»
Дубовику Віктору Вікторовичу – Генеральному директорові Директорату Офісу Президента України
Налуцишину Віктору Володимировичу – професорові кафедри Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова
Поспєловій Тетяні Володимирівні – заступникові директора Департаменту правового забезпечення – начальнику відділу Міністерства культури України
Прокудіну Олександру Сергійовичу – голові Херсонської обласної державної адміністрації – начальнику Херсонської обласної військової адміністрації
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ»
Костенку Миколі Петровичу – завідувачеві кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Стукалу Петру Костянтиновичу – голові місцевого осередку Громадської організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Колос"» у Миргородському районі Полтавської області
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ»
Дувіраку Валерію Григоровичу – художникові, члену Національної спілки художників України, м. Івано-Франківськ.