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Зеленський про мітинги за Федорова: «Розумію, чую»

Він вважає важливим те, що навіть під час війни та пов'язаних з нею обмежень українці можуть демонструвати волевиявлення. 

Зеленський про мітинги за Федорова: «Розумію, чую»
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський на брифінгу в Києві з нагоди візиту британського прем'єра прокоментував мітинги на підтримку Михайла Федорова на посаді міністра оборони. Він сказав, що ми боремося за свободу і демократію, і люди роблять те, що вони хочуть.

«Вони хотіли вийти – ну і правильно», сказав президент. Володимир Зеленський наголосив, що навіть під час війни люди можуть продемонструвати їхнє волевиявлення.

«Тому я розумію, чую, і навіть відповідаю на деякі речі, в які я не хотів би занурюватися так детально», – сказав він.

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Президент додав, що від суспільства в нього секретів немає, але є від росіян. 

Звільнення Михайла Федорова

Вдень неділі, 12 липня, президент Володимир Зеленський повідомив про несподіване рішення оновити уряд. Він сказав, що запропонував прем'єрці Юлії Свириденко нову посаду, пов'язану з одним з ключових партнерів. Того ж дня джерела LB повідомили, що міністру оборони Михайлу Федорову в оновленому Кабміні місця може не знайтися. Федоров став міністром оборони сім місяців тому, в січні. Замість нього президент, за чиєю квотою робиться подання міністра оборони, розглядав кандидатуру керівника міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка.

У вівторок Верховна Рада проголосувала за відставку Свириденко та її уряду. У середу кандидат на посаду прем'єра Сергій Корецький провів зустріч із фракцією «Слуга народу» й окремо іншими фракціями. Ще вдень 15 липня президент повідомив, що не вирішив, чи висуватиме Федорова кандидатом ще раз. Він сказав, що ввечері має провести зустріч із ним та керівництвом армії, а потім – з фракцією СН.

За результатами зустрічі Федоров покидає посаду. Джерела LB у фракції розповіли, що президент назвав конфлікт Федорова з армією причиною його відставки.

Федоров підтвердив, що завершує роботу на посаді міністра оборони. 

Вранці 16 липня в Києві та інших містах зібралися численні мітинги на підтримку Михайла Федорова. Сам він дав брифінг, на якому розповів про конфлікт із головкомом. 

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