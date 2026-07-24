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У Словаччині затримали колишнього високопосадовця Федерації футболу України

Його підозрюють в організації схеми з виведення майже 295 млн грн коштів Федерації.

У Словаччині затримали колишнього високопосадовця Федерації футболу України
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

У Братиславі затримали колишнього високопосадовця Федерації футболу України, який роками переховувався від українського правосуддя. 

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, підозрюваний організував схему виведення майже 295 мільйонів гривень коштів Федерації через підконтрольні комерційні структури. Для цього фігуранти укладали фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави й електрообладнання, які існували лише на папері. У результаті виведення грошей Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків.

Офіс Генпрокурора вже розпочав процедуру екстрадиції затриманого. Кравченко повідомив, що направив компетентним органам Словаччини лист із проханням про тимчасовий арешт і наміром звернутися із запитом про видачу експосадовця Україні.

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