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В Аргентині після поразки збірної на ЧС відбулися сутички фанатів із поліцією, правоохоронці застосували водомети

Шонайменше 12 людей було заарештовано.

В Аргентині після поразки збірної на ЧС відбулися сутички фанатів із поліцією, правоохоронці застосували водомети
Фото: Скриншот відео

Під час вшанування національної збірної Аргентини з футболу, яка програла у фіналі Чемпіонату світу-2026 збірній Іспанії, в центрі Буенос-Айреса відбулись сутички між деякими вболівальниками та поліцією.

Про це повідомляють аргентинське медіа Mundo en Conflicto та мексиканське видання Proceso.

Тисячі аргентинців зібралися в неділю навколо обеліска в центрі Буенос-Айреса, щоб відсвяткувати успішний виступ національної збірної, незважаючи на поразку від Іспанії з рахунком 1:0. Але після кількох годин святкування спалахнули сутички між деякими вболівальниками та поліцією. 

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Правоохоронцям довелося застосувати водомети для розгону натовпу.

За даними поліції, заворушення почалися, коли група людей почала кидати пляшки в офіцерів. Деякі фанати також перетнули огорожу навколо обеліска.

Шонайменше 12 людей було заарештовано.

Як повідомлялося, збірна Іспанії перемогла команду Аргентини у фіналі Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який приймали США, Канада та Мексика. В матчі за бронзові медалі ЧС-2026 збірна Англії перемогла Францію (6:4).

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