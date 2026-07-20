В Аргентині після поразки збірної на ЧС відбулися сутички фанатів із поліцією, правоохоронці застосували водомети

Під час вшанування національної збірної Аргентини з футболу, яка програла у фіналі Чемпіонату світу-2026 збірній Іспанії, в центрі Буенос-Айреса відбулись сутички між деякими вболівальниками та поліцією.
Про це повідомляють аргентинське медіа Mundo en Conflicto та мексиканське видання Proceso.
Тисячі аргентинців зібралися в неділю навколо обеліска в центрі Буенос-Айреса, щоб відсвяткувати успішний виступ національної збірної, незважаючи на поразку від Іспанії з рахунком 1:0. Але після кількох годин святкування спалахнули сутички між деякими вболівальниками та поліцією.
🔴 #AHORA | Celebraciones masivas en Bangladesh por el bicampeonato de Argentina. pic.twitter.com/SJobUke8tS— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 15, 2024
Правоохоронцям довелося застосувати водомети для розгону натовпу.
За даними поліції, заворушення почалися, коли група людей почала кидати пляшки в офіцерів. Деякі фанати також перетнули огорожу навколо обеліска.
Шонайменше 12 людей було заарештовано.
🚨 #ALERTA | La policía dispersa a las personas en medio de disturbios en el Obelisco de Buenos Aires, Argentina. Hay 12 detenidos. pic.twitter.com/3eCjSziLae— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 20, 2026
🔴 SE REGISTRAN DISTURBIOS EN BUENOS AIRES TRAS LA FINAL DEL MUNDIAL— BI NOTICIAS (@BI_Noticias) July 20, 2026
Los aficionados argentinos que se dieron cita en el Obelisco fueron retirados por policías. Hasta el momento se reportan 12 personas detenidas. pic.twitter.com/DNSnEeh4vc
Як повідомлялося, збірна Іспанії перемогла команду Аргентини у фіналі Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який приймали США, Канада та Мексика. В матчі за бронзові медалі ЧС-2026 збірна Англії перемогла Францію (6:4).