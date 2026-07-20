В Аргентині після поразки збірної на ЧС відбулися сутички фанатів із поліцією, правоохоронці застосували водомети

Під час вшанування національної збірної Аргентини з футболу, яка програла у фіналі Чемпіонату світу-2026 збірній Іспанії, в центрі Буенос-Айреса відбулись сутички між деякими вболівальниками та поліцією.

Про це повідомляють аргентинське медіа Mundo en Conflicto та мексиканське видання Proceso.

Тисячі аргентинців зібралися в неділю навколо обеліска в центрі Буенос-Айреса, щоб відсвяткувати успішний виступ національної збірної, незважаючи на поразку від Іспанії з рахунком 1:0. Але після кількох годин святкування спалахнули сутички між деякими вболівальниками та поліцією.

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🔴 #AHORA | Celebraciones masivas en Bangladesh por el bicampeonato de Argentina. pic.twitter.com/SJobUke8tS — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 15, 2024

Правоохоронцям довелося застосувати водомети для розгону натовпу.

За даними поліції, заворушення почалися, коли група людей почала кидати пляшки в офіцерів. Деякі фанати також перетнули огорожу навколо обеліска.

Шонайменше 12 людей було заарештовано.

🚨 #ALERTA | La policía dispersa a las personas en medio de disturbios en el Obelisco de Buenos Aires, Argentina. Hay 12 detenidos. pic.twitter.com/3eCjSziLae — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 20, 2026

🔴 SE REGISTRAN DISTURBIOS EN BUENOS AIRES TRAS LA FINAL DEL MUNDIAL



Los aficionados argentinos que se dieron cita en el Obelisco fueron retirados por policías. Hasta el momento se reportan 12 personas detenidas. pic.twitter.com/DNSnEeh4vc — BI NOTICIAS (@BI_Noticias) July 20, 2026

Як повідомлялося, збірна Іспанії перемогла команду Аргентини у фіналі Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який приймали США, Канада та Мексика. В матчі за бронзові медалі ЧС-2026 збірна Англії перемогла Францію (6:4).