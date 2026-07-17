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Київське "Динамо" вийшло до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи

Забити з гри "Університаті" з Клуж-Напоки так і не вдалося.

Київське "Динамо" вийшло до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи
Університатя - Динамо 0:0 (2:4 пен.)
Фото: ФК Динамо Київ

Володар Кубка України київське "Динамо" змогло у двоматчевому протистоянні здолати румунський клуб "Університатя" з Клуж-Напоки і вийти до другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Зустріч команд в Румунії, як і гра тижневої давності у Польщі, завершилася нульовою нічиєю. "Динамо" було активнішим і більше пробило у площину воріт суперника, але результату це не принесло.

Долю путівки до наступної стадії вирішувала серія пенальті. В українського клубу усі виконавці одинадцятиметрових були влучними - Ярмоленко, Бражко, Пономаренко і Лонвейк переграли голкіпера. Натомість румуни двічі схибили.

Тож з величезними труднощами, але підопічні Ігоря Костюка все ж продовжують турнірний шлях у другому за престижністю єврокубку. Наступним суперником "Динамо" стане грецький "ПАОК". Матчі відбудуться 23 і 30 липня, перший буде номінально домашнім для киян. 

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