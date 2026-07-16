МОК не змінить рішення щодо Олімпійського комітету Росії , - Reuters

Водночас МОК і надалі не проводитиме змагань у Росії та не запрошуватиме російських урядовців на свої заходи.

Міжнародний олімпійський комітет не змінить своєї позиції у питанні відновлення в правах Олімпійського комітету Росії попри звернення країн Євросоюзу з вимогою позбавити МОК європейського фінансування.

Про це представник МОК заявив у коментарі Reuters.

За його словами, дискваліфікація російського ОК, яка діяла з жовтня 2023 року, скасована після того, як російська організація виключила зі свого складу регіональні спортивні організації з окупованих територій України, які й були причиною запровадження санкцій.

При цьому представник МОК зазначив, що це рішення є тимчасовим і не свідчить про зміну позиції комітету щодо Росії.

Він додав, що МОК і надалі не проводитиме змагань у Росії та не запрошуватиме російських урядовців на свої заходи.

Щодо використання російських прапорів, кольорів чи гімну на майбутніх Олімпійських іграх рішення ще не ухвалено. Водночас змагання за межами Олімпійських ігор підпадають під юрисдикцію відповідних міжнародних федерацій.

Контекст

7 липня стало відомо, що Виконавчий комітет МОК тимчасово зняв санкції з Олімпійського комітету Росії (ОКР), які діяли з 12 жовтня 2023 року.

Для повернення до змагань усі російські спортсмени повинні пройти допінг-контроль під керівництвом Міжнародного агентства тестування (ITA) і здати кілька негативних тестів перед першим стартом. Терміни перевірок визначатимуть міжнародні федерації. При цьому рішення про допуск російського прапора, гімну чи проведення змагань на території Росії кожна спортивна федерація ухвалюватиме самостійно.