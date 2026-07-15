15 липня збірна Англії та Аргентини визначать другого фіналіста чемпіонату світу з футболу 2026 року.

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18. Аргентинці вкрай зарядженими вийшли на гру. Як не на гру – на бійку щонайменше.

17. Спенс намагався пройти флангом ближче до воріт аргентинців, але Енцо Фернандес плечем виштовхав суперника за поле.

16. Буквально в наступному епізоді Сімеоне у бірцівському стилі завалив Гордона. Гаряче на полі!

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15. Пареееедеееес!!! Як же круто пішов у підкат, нейтралізувавши Беллінгема в зародку контратаки. Таке треба показувати в дитячих футбольних школах!

14. Ентоні Гордон отримав м'яч за метр від штрафного майданчика Еміліано Мартінеса, але фактично опинився в оточенні аргентинських захисників.

13. Буквально у наступному епізоді Лео шведою запускав на дистанцію Сімеоне, але той опинився в положенні поза грою.

12. Мессі у простому епізоді отримав пас, зробив кувирок і відпасував на Моліну. Нівроку так кульбіт від Лео.

11. Знову Енцо б'є Андерсона. Фернандес спочатку вдарив по м'ячу, а потім – по ногах. Очевидно, каже, що це випадково сталося.

10. Гордон відірвався від Моліни на лівому фланзі й прострілив убік воріт аргентинців. Мартінес спокійно зафіксував м'яч у руках.

9. Англійці продовжують контролювати м'яч, але поки ближче до центр поля без загострень попереду.

8. Фолів сьогодні вистачатиме. Ось Ріс Джеймс руками завалив Ніколаса Тальяфіко.

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7. Райс подав з кутового в штрафний Аргентини, але Ромеро спокійно виграв верхову боротьбу.

6. Тепер уже Джуліано Сімеоне гепнув смачно по нозі Андерсона. Елліоту сьогодні треба дивитися навсібіч, якщо хоче дограти до завершення матчу.

5. Джуд прокинув поміж ніж Маккалістеру, але потім втратив м'яч. Намагався віддати пас кудись у зону Мессі/Альвареса, але невдало.

4. Спенс утікав від захисників Аргентини, але Ромеро встиг відібрати м'яч без порушення правил.

3. Тепер уже Енцо Фернандес переїхав Елліота Андерсона! Знаєте чому? Бо англієць відібрав м'яч у Мессі. На правду, забагато собі дозволив.

2. Паредес на рівному місці плечем заїхав у спину Беллінгема. Це вже схоже на олдскульну Аргентину!

1. Англійці на старті взяли м'яч під контроль. Аргентинці пресингують, але поки не дуже високо.

Матч розпочався!!!

Фото: EPA/UPG За декілька хвилин до старту матчу Англія – Аргентина

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21:58. Лунають гімни обох збірних!

21:57. Команди вже вийшли на поле! Декілька хвилин до старту матчу.

21:50. Чорно-синій комплект у Аргентини!

🏆 #FIFAWorldCup



No hay mejor traje que este manto sagrado 👕🇦🇷



Dejanos un 🩵 si ya tenes tu camiseta puesta para hoy. pic.twitter.com/e59MRC9uwh — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026

21:45. Англійці сьогодні в білому комплекті форми. Саме вони сьогодні є номінальними господарями матчу.

Inside the dressing room 📸 pic.twitter.com/clJltDLbur — England (@England) July 15, 2026

21:40. Пряму відеотрансляцію матчу ви можете подивитися на Megogo. Якщо немає можливості – залишайтеся з нами.

21:30. Англійці вже теж на базі!

21:20. І ще трішки про історію, але цього разу не таку далеку! Пройдемося шляхом команд у плей-оф ЧС-2026. В 1/16 фіналу змагань аргентинці обіграли Кабо-Верде (3:2), Єгипет (3:2) і Швейцарію (3:1). Англійці виявилися сильнішими за ДР Конго (2:1), Мексику (3:2) і Норвегію (2:1).

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Фото: Графіка LB.ua Шлях Англії та Аргентини до півфіналу ЧС-2026

21:13. Історичний лікбез ловіть! Аргентина та Англія грали між собою 16 разів. У 6 матчах перемогу святкували англійців, в 4 – аргентинці. 6 разів матчі закінчувалися внічию!

21:11. Аргентинці вже прибули на арену «Mercedes-Benz Stadium» в Атланті!

🏆 #FIFAWorldCup



Llegaron los dueños de nuestra ilusión 🩵🤍 ¡Hoy todos con ellos! 💪 pic.twitter.com/nAau4ys2gU — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026

21:10. Стартова одинадцятка Англії на гру: Пікфорд – Джеймс, Стоунс, Геї, Спенс – Раїс, Андерсон – Роджерс, Беллінгем, Гордон – Кейн (К).

21:05. До вашої уваги стартовий склад чинних чемпіонів світу Аргентини: Мартінес – Тальяфіко, Мартінес, Ромеро, Моліна – Фернандес, Маккалістер, Паредес, Сімеоне – Альварес, Мессі (К).

🏆 #FIFAWorldCup



📋 ¡Once inicial confirmado! ⚽



Así formará #Argentina para el duelo ante #Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 💪



🙌 #TodosJuntos. Detrás de una pelota, detrás de un sueño, detrás de nuestra bandera 🩵🤍 pic.twitter.com/sv3PLv1YgQ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 15, 2026

21:00. Добрий вечір, друзі! Сьогодні, 15 липня, ми разом з вами слідкуватимемо за другим півфінальним матчем чемпіонату світу з футболу 2026 року між Англією та Аргентиною! Чинні чемпіони світу з футболу протистоятимуть «трьом левам», які вже 60 років чекають на свій другий кубок чемпіонів світу! Про неочевидні проблеми обох збірних читайте в прев'ю до матчу.

15 липня 2026 року. Атланта. «Mercedes-Benz Stadium». Початок матчу – о 22:00. Температура повітря +30С.

Ласкаво просимо на другий півфінал чемпіонату світу з футболу 2026 року між збірною Англії та командою Аргентини.

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Стартові склади:

Англія: Пікфорд, Джеймс, Стоунс, Геї, Спенс, Раїс, Андерсон, Роджерс, Беллінгем, Гордон, Кейн (К).

Головний тренер – Томас Тухель (Німеччина).

Аргентина: Мартінес, Тальяфіко, Мартінес, Ромеро, Моліна, Фернандес, Маккалістер, Паредес, Сімеоне, Альварес, Мессі (К).

Головний тренер – Ліонель Скалоні (Аргентина).

Арбітр – Ісмаїл Ельфат (США).