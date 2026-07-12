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Аргентина дотиснула Швейцарію в овертаймі і вийшла до півфіналу ЧС-2026

Мессі додав до власного активу результативний пас.

Аргентина дотиснула Швейцарію в овертаймі і вийшла до півфіналу ЧС-2026
Ліонель Мессі тягне м'яч під час матчу
Фото: EPA/UPG

Збірна Аргентини здолала Швейцарію (3:1) у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

У першому таймі на 10 хвилині подачу з кутового Ліонеля Мессі головою замкнув Алексіс Маккалістер.

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Швейцарці спромоглися відігратися на 67-й: Дан Ндоє увірвався лівим флангом у штрафний майданчик суперників і пробив низом поміж ніж Еміліано Мартінеса.

Одним із ключових епізодів матчу стало вилучення форварда Швейцарії Бріеля Емболо на 72 хвилині: він отримав другу жовту картку за симуляцію.

Знову вийти вперед аргентинці змогли вже в овертаймах. Хуліан Альварес завдав обвідного удару в праву «дев’ятку» воріт Грегора Кобеля на 112 хвилині.

Крапку в матчі поставив Лаутаро Мартінес на 121-й, першим зорієнтувавшись на добиванні під час контратаки.

Завдяки перемозі збірна Аргентини виходить у півфінал на другому чемпіонаті світу поспіль. За вихід до фінал чинні чемпіони зіграють проти збірної Англії.

Півфінальні пари на ЧС-2026, 12 липня
Фото: Графіка LB.ua
Півфінальні пари на ЧС-2026, 12 липня

Нагадаємо, Англія у важкому матчі обіграла Норвегію (2:1) у чвертьфіналі ЧС-2026. 

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