Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Ліонель Мессі тягне м'яч під час матчу

Збірна Аргентини здолала Швейцарію (3:1) у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

У першому таймі на 10 хвилині подачу з кутового Ліонеля Мессі головою замкнув Алексіс Маккалістер.

Реклама

Швейцарці спромоглися відігратися на 67-й: Дан Ндоє увірвався лівим флангом у штрафний майданчик суперників і пробив низом поміж ніж Еміліано Мартінеса.

Одним із ключових епізодів матчу стало вилучення форварда Швейцарії Бріеля Емболо на 72 хвилині: він отримав другу жовту картку за симуляцію.

Знову вийти вперед аргентинці змогли вже в овертаймах. Хуліан Альварес завдав обвідного удару в праву «дев’ятку» воріт Грегора Кобеля на 112 хвилині.

Крапку в матчі поставив Лаутаро Мартінес на 121-й, першим зорієнтувавшись на добиванні під час контратаки.

Завдяки перемозі збірна Аргентини виходить у півфінал на другому чемпіонаті світу поспіль. За вихід до фінал чинні чемпіони зіграють проти збірної Англії.

Фото: Графіка LB.ua Півфінальні пари на ЧС-2026, 12 липня

Нагадаємо, Англія у важкому матчі обіграла Норвегію (2:1) у чвертьфіналі ЧС-2026.