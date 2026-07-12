Англія в додатковий час дотиснула Норвегію у чвертьфіналі ЧС-2026

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Збірна Англії перемогла Норвегію (2:1) у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

У складі норвежців забив Андреа Шельдеруп на 36 хвилині. Англійці відповіли точними ударами Джуда Беллінгема на 2 доданій до першого тайму хвилині й на 93 хвилині екстратайму.

Таким чином англійці вчетверте в історії вийшли до півфіналу чемпіонатів світу з футболу.

У півфіналі турніру збірна Англії гратиме з переможцем пари Аргентина – Швейцарія.

Нагадаємо, збірна Англії один раз в історії вигравала чемпіонат світу з футболу. Це відбулося в 1966 році завдяки перемозі над збірною ФРН у фіналі турніру – 4:2