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Англія в додатковий час дотиснула Норвегію у чвертьфіналі ЧС-2026

Результат матчу «левам» забезпечив Беллінгем.

Англія в додатковий час дотиснула Норвегію у чвертьфіналі ЧС-2026
Норвегія – Англія
Фото: EPA/UPG

Збірна Англії перемогла Норвегію (2:1) у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

У складі норвежців забив Андреа Шельдеруп на 36 хвилині. Англійці відповіли точними ударами Джуда Беллінгема на 2 доданій до першого тайму хвилині й на 93 хвилині екстратайму. 

Таким чином англійці вчетверте в історії вийшли до півфіналу чемпіонатів світу з футболу. 

У півфіналі турніру збірна Англії гратиме з переможцем пари Аргентина – Швейцарія.

Нагадаємо, збірна Англії один раз в історії вигравала чемпіонат світу з футболу. Це відбулося в 1966 році завдяки перемозі над збірною ФРН у фіналі турніру – 4:2

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