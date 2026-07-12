Англія в додатковий час дотиснула Норвегію у чвертьфіналі ЧС-2026

Збірна Англії перемогла Норвегію (2:1) у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
У складі норвежців забив Андреа Шельдеруп на 36 хвилині. Англійці відповіли точними ударами Джуда Беллінгема на 2 доданій до першого тайму хвилині й на 93 хвилині екстратайму.
Таким чином англійці вчетверте в історії вийшли до півфіналу чемпіонатів світу з футболу.
У півфіналі турніру збірна Англії гратиме з переможцем пари Аргентина – Швейцарія.
Нагадаємо, збірна Англії один раз в історії вигравала чемпіонат світу з футболу. Це відбулося в 1966 році завдяки перемозі над збірною ФРН у фіналі турніру – 4:2