Дев’ять країн ЄС надіслали звернення до єврокомісара з питань спорту Гленна Мікаллефа і запропонували виключити з програми Erasmus+ та інших фінансових програм ЄС ті спортивні організації, які допускають представників Росії та Білорусі до міжнародних змагань.
До цієї ініціативи приєдналися Нідерланди, Литва, Латвія, Польща, Швеція, Румунія, Естонія, Фінляндія та Данія, ідеться на сайті естонського Міністерства культури.
Підписанти просять позбавити європейського фінансування Міжнародний олімпійський комітет (МОК), а також інші структури, серед яких Міжнародна федерація плавання і Міжнародна федерація гімнастики. Також країни закликають серйозно розглянути питання про те, чи варто залучати такі організації до майбутніх обговорень та заходів, які стосуються розвитку спорту в Євросоюзі.
У листі наголошують, що повага до прав людини, верховенство права та мирні відносини є основою міжнародного спорту. Автори пропонують призупинити доступ до фінансування ЄС для згаданих організацій доти, доки вони знову не продемонструють відданість цим принципам.
- 7 липня стало відомо, що Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету тимчасово зняв санкції з Олімпійського комітету Росії (ОКР), які діяли з 12 жовтня 2023 року.
- Для повернення до змагань усі російські спортсмени повинні пройти допінг-контроль під керівництвом Міжнародного агентства тестування (ITA) і здати кілька негативних тестів перед першим стартом. Терміни перевірок визначатимуть міжнародні федерації. При цьому рішення про допуск російського прапора, гімну чи проведення змагань на території Росії кожна спортивна федерація ухвалюватиме самостійно.
- Крім того, Міжнародна федерація настільного тенісу (ITTF) повністю відновила членство Росії та дозволила російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях.
- Міжнародна федерація волейболу (FIVB) теж дозволила російським спортсменам брати участь в офіційних змаганнях.
- Щоправда, Польща не планує впускати росіян на домашній ЧС-2027 з волейболу попри рішення FIVB.