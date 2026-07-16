Аргентина здійснила камбек проти Англії і вийшла у фінал чемпіонату світу

Британці забили першими, але після цього вирішили терпіти.

Збірна Аргентини з футболу вийшла до фіналу чемпіонату світу, обігравши Англію у принциповому протистоянні, яке відбулося в американській Атланті.

У першому таймі боротьби і провокацій було більше, ніж футболу. За 45 хвилин команди так і не спромоглися завдати бодай одного удару у площину воріт.

Тим цікавіше було по перерві. На 55-ій хвилині Гордон замкнув передачу Роджерса і вивів англійців уперед. Після чого наставник британців Томас Тухель ухвалив провальне рішення закритися в обороні.

Британський двоповерховий автобус витримав хвилин двадцять, хоча за цей час аргентинці створили моментів на 5 матчів. Зрештою Джордана Пікфорда, який демонстрував дива в рамці, пробив Енцо Фернандес.

Англійці не змогли втримати навіть нічию, яка б перевела півфінал у екстратайми. Лаутаро Мартінес приніс Аргентині другу поспіль вольову перемогу. У Ліонеля Мессі асистентський дубль.

2:1 - чинний чемпіон світу захищатиме титул у фіналі з Іспанією 19 липня.