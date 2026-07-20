Збірна Іспанії перемогла команду Аргентини (1:0) у фіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Фото: EPA/UPG Ямаль намагається створити гольовий момент

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Упродовж усього матчу іспанці грали першим номером, але забити не вдавалося. Один з ключових епізодів відбувся на 3 доданій до основного часу хвилині, коли Енцо Фернандес грубо збив Пау Кубарсі й отримав другу жовту картку.

Фото: EPA/UPG Переможний гол Феррана Торреса

Як наслідок, іспанці в більшості дотиснули суперника на старті другого овертайму завдяки Феррану Торресу. Форвард, який вийшов на поле з лави для запасних, отримав можливість пробити в штрафному майданчику аргентинців і відправив м'яч під поперечину воріт Еміліано Мартінеса.

Фото: EPA/UPG Реакція Еміліано Мартінеса на пропущений гол

Упродовж матчу іспанці виконали 20 ударів по воротах, з яких 12 у площину воріт. Аргентинці натомість завдали 2 ударів.

Фото: EPA/UPG Тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте підіймає кубок чемпіонів світу

Завдяки перемозі Іспанія вдруге в історії виграла кубок чемпіонів світу з футболу.

Фото: Графіка LB.ua. Збірна Іспанія перемогла у фіналі ЧС-2026

Нагадаємо, в матчі за бронзові медалі ЧС-2026 збірна Англії перемогла Францію (6:4).