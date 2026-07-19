19 липня збірні Франції і Англії змагаються за бронзові нагороди чемпіонату світу з футболу 2026 року.

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85. ГООООООООЛ!!!!!! Сака розвів Меньяна і м'яч по різних кутах і оформив хет-трик!!!

84. Пенальті у ворота Франції! Беллінгем біля м'яча... Ні, Сака!

83. Вимушена заміна в команді "трьох левів": травмованого Квансу замінив Джеймс.

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82. Англійський захисник Кванса натомість ліг на газон. Схоже, що для нього цей матч і глобально – цей чемпіонат світу вже завершено.

81. А це щось новеньке. Венесуельський арбітр Хесус Валенсуела отримав ушкодження. Пішов за межі поля, п'є воду. Паралельно йому розминають ногу. Те відчуття, коли навіть рефері не витримує цього тиску:)

80. Дембеле викотив під удар Олісе буквально за 7 метрів до лінії воріт англійців, але Майкл знову запускає м'яч біля стійки.

79. Беллінгем фактично одразу отримав шанс на удар, але не зміг розібратися перед воротами суперників.

78. Нові заміни в матчі. Цього разу своє слово сказав Тухель. Тоні й Езе пішли з поля, а Андерсон і Беллінгем зайшли.

*Буквально одразу після цього француз почав скаржитися, розмахувати руками... Як мала дитина.

75. Кіліан Мбаппе знову самотужки пішов в обіграш у штрафному майданчику, впав і почав вимагати пенальті. Венесуельський арбітр констатував, що можна грати далі.

74. Олісе отримав м'яч під удар у штрафному майданчику воріт суперника і в дотик лівою пробив, але м'я зрадницьки полетів над поперечиною Діна Гендерсона.

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72. Видно, як додала Франція з виходом Дембеле. Чоловіка не те щоб дуже помітно, але якщо стежити за ним персонально, то можна побачити, який вплив у нього на гру.

71. Упомекано жорстко зустрів Тоні в центрі поля. Здається, що ближче до завершення матчу команди стають агресивнішими.

70. Продовжуємо. Головна інтрига матчу полягає в тому, на скільки голів Мбаппе випередить Мессі перед фіналом ЧС-2026 між Аргентиною та Іспанією.

*Офіційно: Кіліан Мбаппе – найкращий бомбардир в історії чемпіонатів світу з футболу. Другий гол англійцям став його 22 загалом на світових першостях. За цим показником він обійшов аргентинця Ліонеля Мессі.

67. Команди йдуть перепочити. Перерва на водопій.

66. Гооооол! Мбаппе!!!!! Кіліан відкрився перед воротами, отримав м'яч і завдав удару в кут Гендерсона – 3:4.

64. Майкл Олісе намагається знайти пасом Кіліана Мбаппе. Готуються відігруватися? Ну-ну...

61. Райс красиво черпачком перекинув м'яч над усіма захисниками в напрямку Тоні, але форвард не зміг знайти можливість пробити.

60. Олісе як із гармати відправив м'яч у напрямку кута воріт Гендерсона, але м'яч просвистів поряд із лівою стійкою воріт збірної Англії. Перший гол Майкла на ЧС-2026 був так близько...

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59. Чергова спроба Мбаппе обіграти всіх і кожного у складі Англії. Загрався Кіліан у штрафному суперників і втратив м'яч.

58. Еталонна подача Райса, після якої Тоні отримав можливість завдати удару головою. Меньян був уважним і зміг відбити м'яч на стрічці воріт.

57. Кутовий для англійців. Чергова спроба Райса загострити.

56. Французи увімкнулися наче. Чи, може, англійці думали, що гру вже зроблено? Побачимо. Ми про все вам розкажемо.

55. Дембеле втік від Райса під час контратаки, добіг до воріт Гендерсона і пробив прямісінько в Діна. Навіщо біг?

54. Штрафний для англійців. Біля м'яча Райс. До воріт метрів 40. Подав невдало.

53. ГОООООООЛ!!! Французи прокинулися! Цього разу Мбаппе віддав різкий пас на Барколя, який спокійно розібрався у штрафному майданчику Гендерсона, вразивши кут воріт сильним ударом.

52. Езе красиво обійшов декількох французів біля центру поля, а потім відмовився бігти вперед і намагався підловити Меньяна, який дещо вийшов із воріт. Дякуємо за цю спробу, але констатуємо, що вона була невдалою.

50. Олісе отримав можливість пробити, будучи із м'ячем у штрафному майданчику, і скорився нею. Гендерсон забрав м'яч, який після удару спокійно котився газоном поля.

*Кіліан Мбаппе також вийшов на чисте перше місце рейтингу найкращих бомбардирів ЧС-2026 із 9 голами в активі.

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48. ГОООООООО! Олісе віддав розрізний пас у штрафний майданчик англійців, куди з-за спини захисників забіг Мбаппе і в один дотик покотив у кут воріт Гендерсона. 21 гол для Кіліана Мбаппе на чемпіонатах світу! За цим показником він наздогнав аргентинця Ліонеля Мессі!

47. Старт другого тайму, а Рабіо розводить руками, бо партнери відмовляються пресингувати... Так соромно за Францію не було вже давно.

46. Обидва тренери – і Дешам, і Тухель – зробили заміни після перерви. У Франції Дембеле, Барколя, Дінь і Упомекано вийшли замість Шеркі, Дуе, Ернандеса й Конате. В англійців одна заміна – Воткінс змінив Рашфорда.

Другий тайм розпочався!!!

Світлини з першого тайму:

Фото: EPA/UPG Реакція Дідьє Дешама на гру збірної Франції

Фото: EPA/UPG Дін Гендерсон рятує ворота

Фото: EPA/UPG Англійці святкують гол

Фото: EPA/UPG Реакція Саки на гол

Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе тягне м'яч

Фото: EPA/UPG Гольовий удар Конси

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Фото: EPA/UPG Черговий удар у напрямку воріт Меньяна

Фото: EPA/UPG Деклан Райс бореться проти Заїра-Емері

Фото: EPA/UPG Рашфорд шукає кому віддати пас у штрафному майданчику Франції

Фото: EPA/UPG Олісе бореться за м'яч

Фото: EPA/UPG Сака забиває Меньяну

Фото: EPA/UPG Спенс проти Заїра-Емері

Основні статистичні показники першого тайму (Франція – Англія): Xg (0,29:1,39), володіння м'ячем (45:55), удари (5:11), удари в площину воріт (2:7), кутові (2:3), фоли (5:5).

What a half 🤯



England lead France 4-0 at the break! 👏 pic.twitter.com/7pZC6bPu0k — England (@England) July 18, 2026

Перерва!!!

45+3. Форвард англійців Тоні намагався пробити, перебуваючи у штрафному майданчику суперників. Удар відбувся, але за його підсумками м'яч полетів за межі поля внаслідок рикошету. Тайм закінчиться кутовим.

45+1. ГОООООООООООЛ!!!! Езе майстерно розібрався з суперником у центрі поля й віддав гросмейстерський пас на Саку, який підхопив м'яч і запустив його під стійку воріт Меньяна – 0:4.

45. Венесуельський арбітр Хесус Валенсуела додав 4 хвилини до основного часу тайму.

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43. Райс пішки веде м'яч, а Шеркі пішки його зустрічає. Оце так швидкості, оце так бажання...

42. Правий захисник Франції Густо отримав можливість прострілити в одній з небагатьох атак, але не зрозумів Мбаппе, віддавши тому відверто поганий пас у спину. Англійці спокійно забрали м'яч.

41. Французи грають так, ніби рахунок не ганебний. Наче й пресингують, але без швидкості. Англійці, а саме Роджерс, Сака і Рашфорд спокійно отримують м'яч на чужій половині поля.

40. Рашфорд опинився на іншому порівняно із Сака фланзі і прострілив у штрафний у пошуках Тоні, але останній не зміг відгукнутися на пас.

39. Сака обробив м'яч біля штрафного суперників і наважився на обвідний удар під ліву стійку Меньяна, але трішки не влучив.

*А французи точно хочуть красиво провести Дідьє Дешама? Сьогодні видатний тренер проводить останній матч на чолі збірної Франції.

36. РОЗГРОООООООООООМ!!!!! САКАААААА!!! Ідентичний епізод із попереднім: розрізний пас, вихід віч на віч, але цього разу англієць був точним. Не з першого разу, бо то французи заважали, то Меньян був проти, але Сака забив-таки – 0:3.

35. Сака отримав пас на вихід на ворота Меньяна, але погано обробив м'яч, тому атака англійців застопорилася. Такі моменти потрібно реалізовувати.

34. Мбаппе накрутив на своєму фланзі Квансу й Консу, зайшов у штрафний майданчик і непогано пробив у правий кут воріт. На щастя для англійців, Генденсон був обачним і впевнено відбив м'яч у падінні.

32. Рашфорд красиво пошив у дурні Заїра-Емері, прокинувши тому між ніг біля штрафного майданчика, а потім наважився на удар. М'яч летів сильно, але трішки повз ворота. Непогана спроба вінгера.

31. Кванса намагався заробити картку для суперника, картинно завалившись на газон після того, як до нього доторкнулися рукою... Ганебненько... Тому він і за третє місце грає.

30. Англійці розігрують м'яч через захисників. Кванса, Конса і Геї перепасовуються без особливого тиску збоку Мбаппе, Олісе й компанії.

29. Мбаппе праворуч отримав м'яч і пішов на декількох захисників Англії, але ті спокійно відтіснили суперника від м'яча. Занадто самовпевнена гра француза.

27. Французи накручують нарешті темп. Атакують через Шеркі, намагаються запустити Мбаппе у вільні зони.

26. Мбаппеееееееее!!! Кіліан відірвався від опікунів перед воротами збірної Англії, обіграв Гендерсона і пробив по здавалося б порожнім воротам. Усе б добре, але Геї був проти. Потім ще й арбітр зафіксував положення поза грою у француза.

25. Поки команда "трьох левів" спокійно контролює м'яч ближче до центру поля. Французи ніби й застосовують високий пресинг, але без особливого ентузіазму.

24. Дін Генденсон продовжує гру довгим пасом в цент поля.

23. Їдем далі! Футболісти вже на полі.

22. Арбітр відправив команди перепочити. Перерва на водопій.

19. Англійці не готові зупинятися. Здається, вони розуміють, що й далі працюватимуть із німцем Томасом Тухелем, а от французи не викладаються за Дідьє Дешама. Сумно.

18. ГОООООООООЛ!!!! Англійці сьогодні розбивають суперника!!! Деклан Райс подав із кутового прямісінько на голову Конси, який спокійно переправив м'яч у кут воріт Меньяна – 0:2.

15. Кіліан Мбаппе спробував знайти партнера передачею до штрафного майданчика, однак захисник Англії прочитав епізод і перехопив м’яч. Франція заробила ще один кутовий.

14. Майкл Олісе пішов в індивідуальний прохід, але суперник заблокував його спробу загострити атаку.

12. Гоооооооол!!!! Ні... Букайо Сака відправив м’яч у ворота Франції, проте гол англійця скасували через офсайд.

11. Раян Шеркі зіграв на добиванні та пробив по центру воріт, однак Дін Гендерсон упевнено впорався з ударом.

10. Деклан Райс виконав подачу зі штрафного, але французькі захисники вибили м’яч.

9. Мало Густо порушив правила в підкаті. Хесус Валенсуела зафіксував фол, тож Англія отримала право на штрафний удар.

8. Еберечі Езе відгукнувся на коротку передачу в центрі штрафного майданчика, але надто довго готував удар, і захисник встиг його накрити.

7. Маркус Рашфорд пробив із близької відстані, але м’яч влучив у захисника. Англія заробила кутовий.

6. Кіліан Мбаппе отримав передачу у штрафному майданчику та одразу пробив, однак захисник заблокував удар.

3. Рааааааааайс!!!! Деклан наблизився до воріт збірної Франції і щокою пробив у правий кут воріт Меньяна. Голкіпер французів провів м'яч поглядом, змирившись із пропущении голом – 0:1.

2. Команди поки не нагнітають, приглядаючись один до одного. Спішити нікуди, бо обидва колективи своє основне завдання вже провалили.

1. Видно, що гравці обох команд не мають мотивації віддаватися на 100 відсотків сьогодні. Чого ще очікувати від матчу за третє місце...

Матч розпочався!!!

Вітання, друзі! Сьогодні ми разом з вами стежитимемо за матчем за третє місце чемпіонату світу з футболу 2026 року. Якщо хочете знати, як у півфіналі ЧС-2026 вилетіли французи, тицяйте тут, якщо англійці – тут.

19 липня 2026 року. Маямі. «Хард Рок Стедіум». Початок матчу – о 00:00. Температура повітря +31С.

Ласкаво просимо на матч за третє місце чемпіонату світу з футболу 2026 року між командами Франції та Англії.

Стартові склади:

Франція: Меньян, Густо, Конате, Лакруа, Ернандес, Заїр-Емері, Рабіо, Олісе, Шеркі, Дуе, Мбаппе (К).

Головний тренер – Дідьє Дешам (Франція).

Англія: Гендерсон, Спенс, Геї, Конса, Кванса, Райс, Рашфорд, Езе, Роджерс, Сака, Тоні.

Головний тренер – Томас Тухель (Німеччина).

Арбітр – Хесус Валенсуела (Велесуела).