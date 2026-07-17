Фінал чемпіонату світу з футболу судитиме словенець

Словенський арбітр Славко Вінчич отримав від ФІФА призначення на фінал чемпіонату світу з футболу, який відбудеться 19 липня у Нью-Йорку.

46-річний рефері працюватиме в компанії асистентів-співвітчизників Томажа Кланчніка та Андража Ковачіча. Четвертий та резервний арбітри представлятимуть Йорданію.

На клубному рівні головним матчем у кар'єрі Вінчича був фінал Ліги чемпіонів 2024 року між дортмундською "Боруссією" та мадридським "Реалом". Збірні він судив на чотирьох турнірах: Євро-2020, Мундіаль-2022, Євро-2024 і на нинішньому чемпіонаті світу.

У фіналі головного футбольного турніру чотириріччя зіграють Аргентина та Іспанія. Команди ніколи раніше не зустрічались у плей-оф чемпіонату світу. Аргентинці мають три перемоги на Мундіалях, іспанці ставали володарями Кубка світу один раз у 2010 році.