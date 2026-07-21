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Збірна України визначилась з домашнім стадіоном на Лігу Націй

Грати у Польщі "синьо-жовті" більше не хочуть.

Збірна України визначилась з домашнім стадіоном на Лігу Націй
Збірна України з футболу
Фото: УАФ

Українська асоціація футболу на своєму сайті оприлюднила рішення щодо проведення номінально домашніх матчів Ліги Націй, які відбудуться восени.

Очікувано національна збірна не має наміру приймати суперників на території Польщі, як це ставалось найчастіше за час повномасштабного вторгнення росіян. На тлі напруги у дипломатичних відносинах між країнами через питання історичного характеру в УАФ вирішили, що варто обрати іншу державу.

Зрештою було вирішено, що "синьо-жовті" гратимуть у словацькій Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Ця арена вже була одного разу домашньою для команди - у 2023 році на ній відбувся матч відбору на Євро-2024 проти Мальти, у якому українці здобули мінімальну перемогу завдяки голу Віктора Циганкова.

В заяві УАФ наголошується, що стадіон зручно розташований неподалік від словацької столиці Братислави, зокрема від аеропорту до нього лише 46 кілометрів.

2 жовтня у Трнаві Україна прийматиме Північну Ірландію, а 5 жовтня - Угорщину. Обидва матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом. Деталі щодо поєдинку зі Грузією стануть відомі пізніше.

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