Росіянка також має військове звання майора і перебуває під санкціями.

Українська шаблістка Юлія Бакастова перемогла "нейтральну спортсменку" з країни-агресорки, повідомляє Національна федерація фехтування України.

Юлія Бакастова перемогла росіянку з військовим званням "майора армії рф", дворазову олімпійську чемпіонку Софію Велику у поєдинку за потрапляння до топ-64 в особистих змаганнях чемпіонату світу в Тбілісі.

Українська спортсменка перемогла з рахунком 15:14.

Зазначимо, що у квітні цього року на Софію Велику Україна наклала санкції за зв'язок з російською армією.