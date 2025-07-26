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Українська шаблістка Юлія Бакастова перемогла "нейтральну спортсменку" з країни-агресорки

Росіянка також має військове звання майора і перебуває під санкціями.

Українська шаблістка Юлія Бакастова перемогла "нейтральну спортсменку" з країни-агресорки
Юлія Бакастова
Фото: НОК України

Українська шаблістка  Юлія Бакастова перемогла "нейтральну спортсменку" з країни-агресорки, повідомляє Національна федерація фехтування України. 

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Юлія Бакастова перемогла росіянку з військовим званням "майора армії рф", дворазову олімпійську чемпіонку  Софію Велику у поєдинку за потрапляння до топ-64 в особистих змаганнях чемпіонату світу в Тбілісі.  

Українська спортсменка перемогла з рахунком 15:14.  

Зазначимо, що у квітні цього року на Софію Велику Україна наклала санкції за зв'язок з російською армією. 
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