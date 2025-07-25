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WBO зобов'язала Усика провести захист титулу проти Джозефа Паркера

Опонент для останнього профі-бою в кар'єрі визначений?

WBO зобов'язала Усика провести захист титулу проти Джозефа Паркера
Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Всесвітня боксерська організація WBO оголосила про зобов'язання Олександра Усика провести захист свого титулу чемпіона світу у надважкій вазі проти представника Нової Зеландії Джозефа Паркера.

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Як пише The Guardian, командам обох боксерів дали 30 днів на те, щоб досягти домовленості про бій. Якщо контракт не буде підписано, WBO оголосить промоутерські торги. В разі ж відмови Усика від поєдинку він втратить статус абсолютного чемпіона світу та буде змушений зробити один із поясів вакантним.

Джозеф Паркер перебуває на хорошій серії із 5 поспіль перемог, найгучніша з яких була здобута над колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером. Новозеландець мав битися за титул із Даніелем Дюбуа на початку року, але британець знявся з поєдинку за два дні через інфекцію, а потім надав перевагу суперфайту з Усиком.

Український чемпіон стверджував, що після Дюбуа проведе ще один професійний бій, після чого має намір завершити свою неймовірну кар'єру. 
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