WBO зобов'язала Усика провести захист титулу проти Джозефа Паркера

Всесвітня боксерська організація WBO оголосила про зобов'язання Олександра Усика провести захист свого титулу чемпіона світу у надважкій вазі проти представника Нової Зеландії Джозефа Паркера.

Як пише The Guardian, командам обох боксерів дали 30 днів на те, щоб досягти домовленості про бій. Якщо контракт не буде підписано, WBO оголосить промоутерські торги. В разі ж відмови Усика від поєдинку він втратить статус абсолютного чемпіона світу та буде змушений зробити один із поясів вакантним.

Джозеф Паркер перебуває на хорошій серії із 5 поспіль перемог, найгучніша з яких була здобута над колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером. Новозеландець мав битися за титул із Даніелем Дюбуа на початку року, але британець знявся з поєдинку за два дні через інфекцію, а потім надав перевагу суперфайту з Усиком.

Український чемпіон стверджував, що після Дюбуа проведе ще один професійний бій, після чого має намір завершити свою неймовірну кар'єру.